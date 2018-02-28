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أصحاب مخابز الحامول يشكون سوء حالة الدقيق أمام رئيس المدينة ووكيل الوزارة

الأربعاء، 28 فبراير 2018 11:09 م
أصحاب مخابز الحامول يشكون سوء حالة الدقيق أمام رئيس المدينة ووكيل الوزارة المهندسة عايدة ماضى رئيس مركز ومدينة الحامول





كفر الشيخ – محمد سليمان
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ناقشت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة الحامول بكفر الشيخ، وعماد حبيب،وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، شكاوى أصحاب المخابز بمدينة وقرى الحامول، خلال اجتماع عُقد مساء اليوم الأربعاء، وحذرت رئيس المدينة أصحاب المخابز من تجميع بطاقات تموين من الأهالى فى الأفران وعند وجود بطاقات سيتم مصادرتها وإلغاؤها نهائيا.

وقالت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة الحامول، تعددت شكاوى أصحاب المخابز منها عدم تسليم الحصص كاملة للمخابز، لعدم قيام أصحاب المخابز بسداد كامل التأمين، وعدم علم أصحاب المخابز بسداد قيمة التأمين كاملة مما تسبب فى توقفهم عن الإنتاج، وعدم التزام وزارة التموين بمراجعة تكاليف دعم رغيف الخبز، وعدم التزام المطحن بتسليم الحصص كل ثلاث أيام طبقا للعقد، ويتم تسليم بشكل يومى، بالإضافة لعدم مرونة مفتشى التموين فى التعامل مع أصحاب المخابز .

وأضافت عايدة ماضى، لـ"اليوم السابع" كما اشتكى أصحاب المخابز من قيام إدارة التموين بتحصيل الغرامات بصفة مستمرة مما يسبب عبئا عليهم، كما اشتكى أصحاب المخابز من سوء حالة الدقيق المسلم للمخابز، وحصول بعض حصص من بلطيم والباقى من مخزن دقيق الحامول، مؤكدة أن وكيل وزارة التموين وعد بحل مشاكل أصحاب المخابز.

 


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