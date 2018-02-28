أسعار النفط اليوم الأربعاء 28-2-2018 برنت يسجل 66.38 دولار للبرميل







كتب أحمد أبو حجر

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، 28-2-2018، حيث سجل خام برنت 66.38 دولار للبرميل، فيما سجل غرب تكساس الوسيط الأمريكى نحو 62.69 دولار للبرميل.

تباطؤ الاقتصاد العالمى



وتتأثر أسعار النفط بالمخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمى بعدما أعلنت الصين يوم الأربعاء أن نمو إنتاج المصانع فى فبراير هو الأدنى منذ يوليو 2016، وتأثر نشاط الشركات بسبب عطلة أسبوع السنة القمرية فى الصين فقد أشار المتعاملون أيضا إلى تشديد قواعد حماية البيئة الذى أثر على إنتاج المصانع

وفى اليابان، ثالت أكبر اقتصاد فى العالم، انخفض الإنتاج الصناعى فى يناير إلى أدنى مستوى منذ الزلزال المدمر الذى وقع فى مارس 2011 مما يلقى الضوء على ضعف الطلب وتراكم المخزونات

وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء من معهد البترول الأمريكى، ارتفاع مخزونات الخام 933 ألف برميل للأسبوع المنتهى فى 23 فبراير شباط إلى 421.2 مليون برميل

النفط يرتفع فى 2018 مع تبدد أثر نمو الإنتاج الأمريكى بفعل تخفيضات أوبك



أظهر استطلاع للرأى أجرته رويترز يوم الأربعاء، أن محللى أسواق النفط يتوقعون زيادة أسعار الخام بوتيرة مستقرة فى العام الحالى على أن تظل فى نطاق محدود بفعل زيادة إنتاج الخام الصخرى الأمريكى من جانب وقيود الإمدادات التى تفرضها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من جانب آخر.

وأظهر استطلاع الرأى، الذى شمل 37 من خبراء الاقتصاد والمحللين، أن خام القياس العالمى مزيج برنت من المتوقع أن يسجل 63 دولارا للبرميل فى المتوسط خلال العام الحالى، بما يزيد قليلا عن توقعات استطلاع سابق بأن يسجل 62.37 دولار للبرميل.

وقالت آشلى بيترسن من ستراتاس أدفيزورس لاستشارات الطاقة: "من المتوقع أن يكون مستوى التزام أوبك (بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها) ووتيرة نمو إنتاج النفط الصخرى العاملين الأساسيين الموجهين للأسعار فى 2018".

وأضافت :"من المرجح أن تكون الأسعار أكثر تقلبا فى 2018 مقارنة مع عام 2017 بفعل انتشار معنويات سلبية بشأن وتيرة النمو الأمريكى".

وقد يتجاوز الإنتاج الأمريكى 11 مليون برميل يوميا فى العام الحالى مع اقتراب الإنتاج بالفعل من معدل قياسى يتجاوز عشرة ملايين برميل يوميا.

وأوضح كالين بيرتش المحلل لدى ايكنوميك انتليجنس يونيت:"حقيقة أن سوق النفط يهيمن عليها عدد كبير من شركات القطاع الخاص غير الخاضعة لتنسيق، والكثير منها يستفيد من انخفاض تكاليف الإنتاج أكثر من المنتجين فى مناطق أخرى، تعنى أن الولايات المتحدة ستظل لاعبا رئيسيا فى المستقبل المنظور".

فى الوقت نفسه أظهرت أرقام لرئيس أبحاث أوبك فى الشهر الجارى، أن المنظمة تقترب من تحقيق هدفها بخفض مخزونات النفط لدى الدول الصناعية إلى متوسط خمسة أعوام.

وقالت السعودية، فى الأسبوع الحالى، إنها تأمل أن تتمكن أوبك وحلفاؤها من تخفيف قيود الإنتاج فى العام المقبل وخلق إطار عمل دائم لاستقرار أسواق النفط بعد انتهاء مدة الاتفاق.

وأكد محللون أنه ما لم يتوفر مخرج سلس من الاتفاق، قد تشهد المخزونات العالمية انخفاضا حادا بما قد يضر بارتفاع الأسعار.

ومن المتوقع أن يمتص الطلب المتزايد من الاقتصادات الآسيوية بقيادة الصين الزيادة فى الإمدادات الأمريكية.

وقال بيرتش:"ارتفاع الطلب العالمى على النفط سيكون مدفوعا بشكل أساسى بالأسواق الناشئة فى عامى 2018 و2019 وسيكون بأسرع وتيرة منذ عام 2013".

ومن المتوقع أن يسجل متوسط سعر الخام الأمريكى الخفيف 58.88 دولار للبرميل فى 2018 ارتفاعا من 58.11 دولار للبرميل فى استطلاع يناير.