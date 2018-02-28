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أسعار الذهب اليوم الاربعاء 28-2-2018 فى مصر

الأربعاء، 28 فبراير 2018 10:25 ص
أسعار الذهب اليوم الاربعاء 28-2-2018 فى مصر الذهب - صورة ارشيفية





كتب إسلام سعيد
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انخفضت أسعار الذهب 5 جنيهات مستهل تعاملات اليوم الاربعاء 28-2-2018 بالتزامن مع انخفاض سعر الذهب عالميا بقيمة تخطت 10 دولارات قياسا على تعاملات أمس الثلاثاء.

 

وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا ومبيعا فى مصر ويتحدد عليه أسعار الأعيرة الأخرى 648 جنيها للجرام فى أدنى مستوى له بمصر منذ 3 أسابيع حيث ظل الذهب ثابا فوق 650 جنيها للجرام.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

 

سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 648 جنيها

سعر الذهب عيار 18 اليوم سجل 555 جنيها

جرام الذهب عيار 24 سجل 740 جنيها

سعر الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات سجل اليوم 5184 جنيه.

الأوقية : 1391 دولار.

 

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

 

 

سعر الذهب
 

أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

 

 

أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب، مع الاستعانة بآراء تجار المعدن النفيس.

 

الدولار والذهب
 

اقترب الدولار من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع مقابل سلة عملات اليوم الأربعاء بعد تصريحات تبعث على التفاؤل من رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) جيروم باول، بشأن الاقتصاد شجعت على المراهنة على المزيد من الزيادة فى أسعار الفائدة هذا العام، مما سبب انخفاض الذهب

وفى شهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، أقر باول بأن الاقتصاد شهد تحسنا فى الآونة الأخيرة، فى إشارة دفعت المستثمرين إلى المراهنة على رفع الفائدة أربع مرات خلال العام الحالى.

 

كانت الجولة الماضية من توقعات مجلس الاحتياطى الاتحادى الاقتصادية فى ديسمبر تشير إلى ثلاث زيادات هذا العام.

عملات

وبلغ مؤشر الدولار، الذى يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، فى أحدث قراءة 90.395 بعدما ارتفع إلى 90.498 أمس الثلاثاء، وهو أعلى مستوى فى نحو ثلاثة أسابيع، وهبط الدولار 0.2 % مقابل العملة اليابانية إلى 107.10 ين.

وتراجع اليورو 0.1 % إلى 1.2224 دولار، بعدما انخفض لفترة وجيزة إلى 1.2215 دولار، وهو أدنى مستوى منذ التاسع من فبراير . ومقابل الين، بلغ اليورو أدنى مستوى فى خمسة أشهر عند 130.82 ين وسجل فى أحدث قراءة انخفاضا 0.3 % إلى 130.96 ين.

 


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