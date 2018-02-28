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"أخبار الحوادث" تتفرد بعددها الجديد وتكشف ذل الدواعش فى أرض الفيروز

الأربعاء، 28 فبراير 2018 06:52 م
"أخبار الحوادث" تتفرد بعددها الجديد وتكشف ذل الدواعش فى أرض الفيروز عدد أخبار الحوادث





كتب محمود راغب
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تواصل الزميلة "أخبار الحوادث" فى عددها المطبوع الصادرغدًا الخميس، تفردها فى نشر تفاصيل وكواليس العملية الشاملة سيناء 2018، وتناولت موضوعات جاء تحت عنوان "صائد الجواسيس فى سيناء" .
 
كما انفردت فى عددها الجديد برئاسة تحرير جمال الشناوى وإشراف ياسر رزق رئيس مجلس الإدارة، بعدد من الموضوعات المثيرة، أبرزها  استغاثات "ذل الدواعش" من أرض الفيروز .

كما انفردت أخبار الحوادث بمجموعة متمتزة من الموضوعات وهى:

- درع مصر.. لكل جيش معركته الخاصة

- صائدو الجواسيس فى سيناء

- نرصد.. استغاثات "ذل الدواعش" من أرض الفيروز

- من النتظيم الدولى لأنصاره فى سيناء: "عفوا لن نستطيع إنقاذكم من مفرمة الجيش"

- ننفرد بنشر نص تحقيقات النيابة في واقعة اللحوم الفاسدة بشركة أغذية كبرى

- نار الانتقام بمصر الجديدة: البواب أحرق شقة الدبلوماسى بسبب سوءالمعاملة 

- أمين الشرطة "الذبيح" يهز أمن المنوفية 

- سقوط"رفاعي" خط الجيزة 

- قتل صديقه ودفنه وراح يتعشى بفلوسه

- غرام وانتقام بالهيروين: انفصل عنها زوجها فوضعت له هيروين أسفل سيارته وأبلغت عنه 

- اعترافات قاتل خطيبته بعد 8 سنوات حب 

- تفاصيل مؤامرة"العنتيل" والعميد ضد رئيس جامعة بنها 

- المعيد والمهندس خطفا طالبا جامعيا وصوراه عاريا بسبب قصة حب

- البلطجي والكلاب: مباحث الغربية تطارد "الجزار" أخطر تاجر مخدرات وجيش من كلاب الحراسة

- تعذيب حتى الموت: " أب يقتل ابنه بالخانكة ويلقيه في الشارع

- غريق فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة

- ذبحها من شدة الحب: مجنون المنتزه قتل زوجته بسبب الغيرة وجلس يبكى بجوار جثتها 

- المراهق فشل فى اغتصاب جارته الطفلة فذبحها وأخفى جثتها

- هربت من بيت أهلها إلى بيت دعارة

- ملف خاص عن جرائم الخطف: كواليس زيارة ريهام سعيد لمدينة النهضة فجرًا

- عصابة "شقاوة" في الزنزانة .. ارتكبوا 8 جرائم خطف أطفال .. وسقطوا أثناء السطو على ضابط شرطة

- نار ودماء في أرض اللواء: غضب بين الأهالي بعد مقتل خريج الحقوق المتفوق على يد بلطجية 

- الرجل الذي قتلته شهامته: حاول الدفاع عن شقيقه وكان مصيره رصاصة في القلب 

- لغز الخطاب الأخير : طالبة الثانوي غابت منذ 18يومًا والأسرة لم تعثر لها على أثر

- علبة سجائر تكشف لغز قتيل المنتزة

- في عيد ميلاده الـ 80: القضية الأخيرة في حياة الوزير الأسبق

- إعدام ربع دستة أشرار .. اغتصبوا ممرضة بالطريق الدولي بالإسكندرية وسرقوها

- تنوعت الجرائم والمتهم "عفريت"

- طالب التجارة يسرق صفحات فيس بوك لابتزاز أصحابها

- مقال رئيس التحرير: خلص الكلام ....أطلق رصاصتك

 

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