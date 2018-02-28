"أخبار الحوادث" تتفرد بعددها الجديد وتكشف ذل الدواعش فى أرض الفيروز







كتب محمود راغب

تواصل الزميلة "أخبار الحوادث" فى عددها المطبوع الصادرغدًا الخميس، تفردها فى نشر تفاصيل وكواليس العملية الشاملة سيناء 2018، وتناولت موضوعات جاء تحت عنوان "صائد الجواسيس فى سيناء" .

كما انفردت فى عددها الجديد برئاسة تحرير جمال الشناوى وإشراف ياسر رزق رئيس مجلس الإدارة، بعدد من الموضوعات المثيرة، أبرزها استغاثات "ذل الدواعش" من أرض الفيروز .

كما انفردت أخبار الحوادث بمجموعة متمتزة من الموضوعات وهى:

- درع مصر.. لكل جيش معركته الخاصة

- صائدو الجواسيس فى سيناء

- نرصد.. استغاثات "ذل الدواعش" من أرض الفيروز

- من النتظيم الدولى لأنصاره فى سيناء: "عفوا لن نستطيع إنقاذكم من مفرمة الجيش"

- ننفرد بنشر نص تحقيقات النيابة في واقعة اللحوم الفاسدة بشركة أغذية كبرى

- نار الانتقام بمصر الجديدة: البواب أحرق شقة الدبلوماسى بسبب سوءالمعاملة

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