أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأربعاء 28-2-2018







كتب أحمد أبو حجر

مشتريات الأجانب تسجل أعلى قيمة يومية فى تاريخ البورصة بـ3.1 مليار جنيه



كثف المستثمرين الأجانب من مشترياتهم خلال جلسة اليوم الأربعاء، لتسجل3.1 مليار جنيه، وهى القيمة الأعلى لمشترياتهم اليومية فى تاريخ البورصة، مقابل 2.4 مليار جنيه فى أبريل 2008.

وسجلت قيم التداول اليوم فى البورصة بدون سندات نحو 4 مليارات جنيه الأكبر منذ 12 مارس 2008، والتى سجلت حينها 4.1 مليارات جنيه.

ويذكر أن نشاط الأجانب تزامن مع إجراء المراجعة الدورية لمؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة"MSCI "

الدولار يتراجع أمام الجنيه بـ5 قروش خلال أسبوع وسط زيادة المعروض



قالت مصادر مصرفية لـ"اليوم السابع"، إن زيادة المعروض من الدولار، أدى إلى تراجع العملة الأمريكية، أمام الجنيه المصرى، منذ نهاية الأسبوع الماضى، وحتى نهاية عمل اليوم الأربعاء، أى خلال أسبوع، بمتوسط قدره 5 قروش فى البنوك العاملة فى السوق المحلية.

وأكدت المصادر، أن متوسط شراء الدولار سجل مع نهاية التعاملات، 17.59 جنيه للدولار، نزولا من 17.64 يوم الخميس الماضى، لافتة إلى أن المضاربة فى سوق العملات أصبحت صعبة، خاصة مع إقبال العملاء للتنازل عن العملة، وفى سوق انتهت فيه تعاملات السوق السوداء. وأوضحت أن حصيلة البنوك الشهرية تصل إلى متوسط قدره 3 مليارات دولار شهريًا بعد تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016

.

"السياحة": 244مواطنا تقدموا لأداء العمرة.. و58سددوا 2000ريال رسم التكرار



كشف محمد شعلان، وكيل أول وزارة السياحة، ورئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين، ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن عدد 58 مواطنا تعهدوا بسداد رسوم تكرار العمرة 2000 ريال ، من إجمالى عدد 244 مواطنا تقدموا لأداء مناسك العمرة هذا العام حتى الآن، موضحا أن سيتم تحصيل هذه الرسوم فور فتح الحساب بالبنك المركزى، مشيرا إلى أن نسبة التكرار تمثل 24 % من إجمالى العدد المتقدم.

وقال " شعلان" فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع" ، إن 29 شركة سياحية تقدمت لمراجعة برامج العمرة بالوزارة فقط، منذ إعلان بدء المراجعة الأحد الماضى، موضحا أنه تم الانتهاء من مراجعة البرامج لنحو 120 مواطنا أمس، للحصول على التأشيرة وإنهاء إجراءات سفرهم لأداء المناسك.

صور.. : نمثل ثانى دخل للدولة بعد قناة السويس ونصنع 80 مليار سيجارة



أكد محمد عثمان هارون رئيس الشركة الشرقية للدخان، أن الشركة الشرقية أحد ركائز الاقتصاد القومى، حيث ضخت للخزانة العام الماضى 43 مليار جنيه مصرى، وهى ثانى دخل بعد قناة السويس.

وأضاف، خلال مؤتمر التبغ العربى الثالث، اليوم أن الصناعة تتعرض لهجمة شرسة للحد من الصناعة، لافتا أننا نتكبد خسائر من 2 إلى 5 مليار جنيه سنويا نتيجة التهريب والتقليد فى مصر.

وأشار إنه لا بد من التوافق العربى بهدف القضاء على الاتجار غير المشروع للتبغ والقضاء على الظواهر السلبية، وشدد على أهمية حماية الصناعة من التحديات التى تواجهها، ومراعاة دور الشركات فى دعم الاقتصاد الوطنى لكل دولة.

وشدد على أهمية التركيز على دعم الشركات وحمايتها من الطرق غير المشروعة، وتفعيل الدور التشريعى والرقابى والأمنى فى كل دولة وتغليظ العقوبات على المهربين.

من جانبه، قال ناصيف سقلاوى ممثل دولة لبنان أن القطاع يلعب دورا مهما فى لبنان، ويمثل الدخل الخامس وعائداته 450 مليون دولار سنويا نحو 10% من موارد الدولة اللبنانية.

أوضح أن معظم مزارعى التبغ فى لبنان يمثلون دعما كبيرا للدولة، علاوة على استيراد خامات لنحو 70 شركة تبغ فى لبنان منتشرة فى 170 منطقة، مؤكدا أهمية حماية الصناعة من خلال تضافر الجهود.

واستعرض فيلم تسجيلى تاريخ الشرقية للدخان التى تضم 14 مصنعا يعمل بها 14 ألف عامل مصرى منتشرين فى العديد من المصانع، وتطرق الفيلم لمجمع الشركة الصناعى فى 6 اكتوبر باستثمارات 5.5 مليار جنيه، علاوة على انتاج الشركة لأكثر من 80 مليار سيجارة سنويا بخلاف المعسلات والسيجار.

البترول تعلن عن الشركتين الفائزتين برخص إنشاء مصنعى البروبيلين والبولى بروبيلين بطاقة900 الف طن سنويا



تلقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، تقريراً من الكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، عن انتهاء شركة سيدى كرير للبتروكيماويات (سيدبك) بالإسكندرية من إجراءات تقييم العروض الست المقدمة لرخصة مصنعى إنتاج البروبيلين والبولى بروبيلين المزمع إنشاؤهما فى إطار مشروع التوسعات الجديد، حيث تهدف الشركة إلى الحصول على الرخص اللازمة لهما من الشركات العالمية أصحاب الرخص.

وأضاف التقرير، أن اجراءات تقييم الرخص المقدمة إليها أسفرت عن اختيار شركة UOP العالمية لرخصة مشروع البروبيلين وشركة Grace العالمية لرخصة مشروع البولى بروبيلين، وجارى حالياً اجراءات الترسية، والتعاقد للحصول على الرخص من الشركات التى تم اختيارها.

ويهدف المشروع إلى إنشاء مصنع لإنتاج البروبيلين بطاقة إنتاجية 500 ألف طن سنويا وإنشاء مصنع لإنتاج البولى بروبيلين بطاقة انتاجية 450 ألف طن سنويا، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع، وبدء الإنتاج مع بداية عام 2022.

وأبرمت شركة سيدى كرير للبتروكيماويات الشهر الماضى عقدين أحدهما مع شركة جاسكو لتغذية المشروع بمدخلات الإنتاج من البروبان أحد مشتقات الغاز الطبيعى والعقد الآخر مع شركة ايثيدكو لتوريد الكهرباء للمشروع.