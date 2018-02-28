أبو الغيط يستقبل مبعوث الرئيس الروسى للشرق الأوسط

أبو الغيط يستقبل مبعوث الرئيس الروسى للشرق الأوسطالأربعاء، 28 فبراير 2018 12:14 م
أبو الغيط والمبعوث الروسى
كتب مصطفى عنبر
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استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، صباح اليوم الأربعاء، "ميخائيل بوجدانوف"، مبعوث الرئيس الروسى للشرق الأوسط، وذلك بمقرِ الأمانةِ العامة لجامعةِ الدول العربية.
وقال الوزير مفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط نقل للمبعوث الروسى خلاصة المباحثات التى جرت فى بروكسل قبل يومين بين الوفد الوزاري العربى المُصغر والوزراء الأوروبيين، والتي تركزت على كيفية تحريك المسار السلمي بين فلسطين وإسرائيل، والتصدى للتبعات السلبية للقرار الأمريكي نقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس، فضلاً عن أهمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية في هذه المرحلة.
وأضاف عفيفي أن أبو الغيط أكد للمبعوث الروسي أن الرؤى التي تنطلق من إمكانية إقامة علاقات طبيعية بين الجانب العربي وإسرائيل، قبل حل القضية الفلسطينية بصورة عادلة ودائمة، لا تقرأ الواقع على نحو صحيح، فلن يكون ممكناً إقامة مثل هذه العلاقات من دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ولفت عفيفي إلى أن اللقاء بين أبو الغيط وبوجدانوف تناول كذلك كافة القضايا الإقليمية الملحة، وبخاصة الوضع في الغوطة الشرقية وضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن 2401 الصادر في 24 الجاري، والقاضي بتطبيق هدنة في الأراضي السورية لمدة ثلاثين يوماً، وبما يسمح بمعالجة الوضع الإنساني الصعب للسُكان في المناطق المحاصرة التي تتعرض للقصف، لا سيما في الغوطة الشرقية.
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