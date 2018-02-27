95% من الطلاب المسلمين فى إسبانيا لا يدرسون الإسلام







كتبت فاطمة شوقى

قالت صحيفة "نوتيسياس دى نافارا" الإسبانية، إن 95% من الطلاب المسلمين فى مدريد لا يدرسون الدين الإسلامى بسبب نقص عدد المعلمين، وهذه أحد النتائج التى توصلت إليها الدراسة الديموجرافية للمسلمين التى أجراها اتحاد الجاليات الإسلامية فى إسبانيا.

ووفقا للصحيفة فأن هناك 2 مليون مسلم فى إسبانيا أى يمثلون 4% من السكان وهم فى الغالب من الجنسية الإسبانية والمغربية.

وأشارت إلى أنه فى عام 1996 تمت الموافقة على محتوى مناهج فصول تدريس الدين الإسلامى، وكذلك توظيف الأساتذة لتدريس الموضوعات الدينية، ومع ذلك فأن 6 فقط من المناطق التى يوجد بها طلاب مسلمين يتبعون هذه الاتفاقيات ويوفرون عدد من المعلمين رغم أنه غير كافى، ولكن هناك بعض المناطق التى لم توفر أى معلمين لتدريس الدين الإسلامى، باستثناء مدن الحكم الذاتى من سبتة ومليلية، وكانت كانتابريا، على استعداد لتقديم فئات من تدريس الدين الإسلامى فى الابتدائية.

ويقدر عدد الطلاب المسلمين فى المدارس الابتدائية 16 ألف طالب، وفى كتالونيا يقدر عدد الطلاب المسلمين بشكل عام 84018 طالب، ولا يوجد معلم للدين الإسلامى، تليها الأندلس التى يوجد بها 46887 طالب مسلم ويوجد 22 معلما، ومدريد لديها 45957 طالب ولا يوجد سوى معلمين.