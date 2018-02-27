9.4 مليار جنيه مسحوبات بالبريد مقابل 8.4 مليار إيداعات خلال نوفمبر الماضى







كتبت- هبة حسام

بالرغم من تراجع عمليات السحب التى يقوم بها المصريين من هيئة البريد، إلا إنها لا تزال مرتفعة عن عمليات الإيداع، حيث أظهر تقرير احصائى صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى فبراير الجارى، أن قيمة مسحوبات المصريين من هيئة البريد خلال شهر نوفمبر الماضى بلغت 9.4 مليار جنيه، مقابل 8.4 مليار جنيه إيداعات.

ومقارنة بالشهر المماثل من عام 2016، تراجعت قيمة المسحوبات من 17.5 مليار جنيه فى نوفمبر 2016 إلى 9.4 مليار جنيه خلال نوفمبر 2017، بنسبة انخفاض 46.3%، غير أن هذا الانخفاض فى المسحوبات لم يتغلب على قيم الإيداعات بالبريد التى تقل عنه كثيراً فى الشهر الواحد، خاصة فى ظل ما تشهده هذه العمليات من تراجع.

وبحسب التقرير الإحصائى- الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة كاملة له- بلغت قيمة الإيداعات فى نوفمبر الماضى 8.4 مليار جنيه، مقابل 10.2 مليار جنيه فى نوفمبر 2016، بنسبة تراجع بلغت 17.6%، كما أوضح التقرير أن قيمة المسحوبات فى نوفمبر 2017 والبالغة 9.4 مليار جنيه، قام بها نحو 1.2 مليون عميل بصندوق التوفير، أما عمليات الإيداع فقام بها 1.1 مليون عميل.

يذكر أن القيم المذكورة حول حجم مسحوبات وإيداعات صندوق التوفير "البريد"، هى أحدث البيانات المتوفرة والصادرة حول هذا الإطار من قبل جهاز الإحصاء.