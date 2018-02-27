4 آلاف كتاب مجاني للطلاب غير القادرين بآداب الزقازيق







الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد الدكتور عماد عبد الرازق وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب أن إدارة الكلية توزع 4 آلاف كتاب مجانى على طلاب الكلية غير القادرين وذلك لتخفيف الأعباء والضغوط عن الطلاب غير القادرين بتفعيل قرار مجلس الكلية بإلزام أعضاء هيئة التدريس بتسليم 10 نسخ مجانية من كل مقررا لصالح هؤلاء الطلاب يتم توزيعها من خلال مكتب وكيل الكلية.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن هذا الإجراء يأتي منعا للحرج الذي يمكن أن يتعرض له الطالب حال عدم مقدرته على شراء الكتاب وأنه لمس تجاوبا من أعضاء هيئة التدريس وقد بلغ إجمالى الكتب التي تم توزيعها ما يقارب 4 آلاف نسخة.

