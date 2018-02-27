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380 مخالفة متنوعة حررتها "المرور" خلال 24 ساعة بقطاع أكتوبر

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 05:00 ص
380 مخالفة متنوعة حررتها "المرور" خلال 24 ساعة بقطاع أكتوبر المرور ـ صورة أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، لرصد كل المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى حوادث مرورية.

وتمكنت الإدارة من خلال الحملات بقطاع أكتوبر، من ضبط 380 مخالفة مرورية متنوعة، منها 173 مخالفة نموذج 125 و17 مخالفة رخص بدون تسيير، وتم حجز 13 مركبة توك توك وضبط 11 دراجة نارية بدون لوحات ومخالفات متنوعة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

 

 


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