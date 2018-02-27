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ولي أمر يحرر محضر ضد إدارة مدرسة بالدقهلية بسبب الاعتداء على نجله وإصابته

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 12:13 م
ولي أمر يحرر محضر ضد إدارة مدرسة بالدقهلية بسبب الاعتداء على نجله وإصابته الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية





الدقهلية - شريف الديب
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حرر ولى أمر طالب بمدرسة اللغات التجريبية المتميزة بمدينة السنبلاوين ، محضر رقم 1568 إدارى مركز السنبلاوين لسنة 2018 ، اتهم فيه إدارة المدرسة والمشرفين واثنين من الطلاب، بالاعتداء على ابنه وإصابته فى العين.

وقال ولى الأمر فى المحضر، أن اثنين من الطلاب بالمرحلة الإعدادية، اعتديا على إبنه "محمد أحمد فتح الله" 10 سنوات بالصف الثالث الابتدائى داخل المدرسة، بعد أن استعان بهما شقيقهما لضربه،وبتوقيع الكشف الطبي على الطالب تبين وجود خدوش بقرنية العين اليسرى نتيجة الضرب وإصابته بكدمات وتمزق بأربطة الكتف الأيمن.

 

 
 

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