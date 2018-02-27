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وزير الداخلية السعودى يبحث مع نظيره التونسى التعاون المشترك

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 06:04 م
وزير الداخلية السعودى يبحث مع نظيره التونسى التعاون المشترك الشرطة السعودية





الرياض (أ ش أ)
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بحث وزير الداخلية السعودى الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، مع نظيره التونسى لطفى براهم، الذى يزور المملكة حاليًا، التنسيق والتعاون المشترك بين وزارتى الداخلية فى البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس، أن الجانبين بحثا أيضًا - خلال اللقاء - آخر تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

ووصل وزير الداخلية التونسى لطفى براهم والوفد المرافق له، إلى الرياض، يوم أمس الاثنين، فى زيارة رسمية للمملكة، حيث كان فى استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، وكيل وزارة الداخلية الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود، والسفير التونسى لدى المملكة لطفى بن قايد، وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية. 


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