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وزير الخارجية السعودى: لا يجوز ازدراء الأديان بذريعة حرية الرأى

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 05:53 م
وزير الخارجية السعودى: لا يجوز ازدراء الأديان بذريعة حرية الرأى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير





كتب محمد شرقاوى
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قال وزير الخارجية السعودى عادل الجبير: أنه لا يجوز ازدراء الأديان بذريعة حرية الرأى، وميليشيات الحوثى مارست أبشع أشكال الإرهاب فى اليمن وحاصرت المدن وجنّدت الأطفال.

وتابع خلال مؤتمر صحفى بث على فضائية سكاى نيوز، أن السعودية مستمرة فى جهودها لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

 


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السعودية

ملشيات الحوثى

حرية الراى

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