وزير التعليم العالى يؤكد أهمية دور الصحافة باستراتيجية 2030







كتب وائل ربيعى

اجتمع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى مساء أمس الاثنين، بعبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الأهرام بمقر الوزارة.

تناول الاجتماع دور الصحافة المصرية فى دعم استراتيجية تطوير التعليم العالى والبحث العلمى فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

أكد الدكتور عبد الغفار، على أهمية دور الإعلام بشكل عام والصحافة على وجه الخصوص فى تشكيل الرأى العام تجاه قضايا التعليم العالى والمجتمع الجامعى، وأهمية التغطية الإعلامية لأنشطة الجامعات المصرية خلال الفترة المقبلة.

وقال الوزير أيضا خلال الاجتماع على دعم الوزارة لكافة منظومة التعليم الجامعى الحكومى والخاص والأهلى، وأن الوزارة بكافة قطاعاتها تعمل على مسارين يرتبط أولهما بإتاحة المزيد من فرص التعليم الجامعى أمام الطلب المتزايد على التعليم العالى، والمسار الأخر يرتبط بجودة التعليم واستجابتة لاحتياجات سوق العمل.

وتناول الاجتماع أيضا التأكيد على دور الصحافة فى مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة التى تجد ذيوعا وانتشارا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعى فى إطار حملات مخططة تستهدف إثارة البلبلة والشكوك فى أوساط الرأى العام، كما تستهدف النيل من صورة مؤسسات الدولة فى إطار حروب الجيل الرابع.

كما تناول الاجتماع سرعة تجاوب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى مع احتياجات الصحافة والإعلام للبيانات خاصة أوقات الأزمات، مع الحرص على دقة وسرعة إرسال البيانات لكافة وسائل الإعلام على قدم المساواة دون تمييز لمساعدة الإعلام للقيام بدوره فى تشكيل الرأى العام المصرى بشأن كافة قضايا التعليم العالى والبحث العلمى.