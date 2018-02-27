وزير التعليم العالى: القيادة السياسية حريصة على دعم البحث العلمى







كتب - وائل ربيعى

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، حرص القيادة السياسية فى مصر على دعم البحث العلمى الهادف والاستفادة من المشروعات البحثية ذات الاهتمام بأولويات خطة التنمية المستدامة للدولة 2030، مشيرا إلى دعم الوزارة لشباب وصغار الباحثين وتأهيلهم باعتبارهم حجر الزاوية والمكون الأهم فى منظومة العمل الوطنى، وفى هذا الإطار قام المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد برئاسة د. سوزان خليف صباح اليوم الثلاثاء بتنظيم فعاليات اليوم التدريبي الأول لبرنامج الباحث المبدع تحت عنوان "Bring your research to internationalization" والذى يعقد على مدار يومين، بحضور عدد كبير من شباب الباحثين بالجامعات والهيئات والمراكز البحثية، وذلك بمكتبة الإسكندرية.

وفى كلمتها، أشارت الدكتورة سوزان خليف، إلى أن فكرة البرنامج جاءت من منطلق المشاركة فى دعم البرنامج الرئاسى لتمكين الشباب وتأهيلهم لتحمل المسئولية، مؤكدة حرص المعهد على دعم الشباب ومساندتهم من خلال الدورات التدريبية التي ترفع من قدراتهم وتصحيح الأفكار المغلوطة ووضعهم على الطريق السليم، موضحة أن هذا البرنامج سيساهم فى تأهيل وتمكين مجموعة مختارة من شباب الجامعات والمعاهد البحثية.

من جانبه، أشاد د. محمد إسماعيل، عبده نائب رئيس جامعة الإسكندرية ببرنامج الباحث المبدع، مؤكدا على أهميته فى دعم شباب الباحثين وتدريبهم وزرع القيم والأخلاقيات البحثية والعلمية لديهم.

وخلال فعاليات اليوم الأول للبرنامج قامت د. تيسير أبو النصر الأستاذة بجامعة النيل، بمناقشة شباب الباحثين حول مسار البحث العلمي السليم، وسبل الإبداع، وكيفية إجراء بحث علمى متكامل يهدف لحل المشاكل القائمة.

من جانبه، قام د. جون فهمي مدير التنمية البشرية، بإلقاء محاضرة تفاعلية حول المعاملات بين الأشخاص وكيفية غرس ثقافة العمل الجماعي والوعى ونشر القيم الإيجابية بين مجموعات العمل.