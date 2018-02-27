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وزيرا الطيران والسياحة يستقبلان السفير الياباني لبحث سبل التعاون بين البلدين

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 05:55 م
وزيرا الطيران والسياحة يستقبلان السفير الياباني لبحث سبل التعاون بين البلدين وزيرا الطيران والسياحة وسفير اليابان بالقاهرة





كتب أحمد حمادة
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استقبل شريف فتحى، وزير الطيران المدنى، اليوم الثلاثاء، السفير تاكيهيرو كاجاوا سفير اليابان بالقاهرة بحضور رانيا المشاط وزيرة السياحة، ومحمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والوفد المرافق للسفير اليابانى من وكالة اليابان للتعاون الدولى (الجايكا) لبحث سبل التعاون بين البلدين. 

تم مناقشة عدد من الملفات والموضوعات فى مجالى السياحة والطيران، ومنها تشغيل خط مصر للطيران لليابان وسبل زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين، بالإضافة إلى الوقوف على الخطوات التنفيذية التى يقوم بها الجانبان نحو إنشاء المبنى الجديد الصديق للبيئة الذى تم التعاقد على إنشائه بمطار برج العرب، وكذا الخطط المستقبلية لتوسيع المبنى على الأمد الطويل والأنظمة الفنية والتكنولوجية الذى سيتم تركيبها فى هذا المبني على أحدث التقنيات المتاحة فى مجال المطارات على مستوى العالم.

ورحب وزير الطيران، بالسفير اليابانى وشكره على حسن التعاون المثمر بين مصر واليابان وبخاصة فى مجال الطيران المدنى .

من جانبه أعرب تاكيهيرو كاجاوا عن سعادته باللقاء ومشاركة اليابان فى مشروع انشاء اول مبنى صديق للبيئة بمطار برج العرب. 
 
 
 

 


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