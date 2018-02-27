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"هل يعتبر العرب أوروبا حليفا استراتيجيا".. محاضرة لوزير خارجية إسبانيا الأسبق

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 10:28 م
"هل يعتبر العرب أوروبا حليفا استراتيجيا".. محاضرة لوزير خارجية إسبانيا الأسبق رئيس الجامعة البريطانية ووزير خارجية إسبانيا الأسبق





كتب وائل ربيعى
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استقبل الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية، ميجيل موراتينوس، وزير خارجية إسبانيا الأسبق والمبعوث الخاص السابق للاتحاد الأوروبى إلى الشرق الأوسط، وعضو مجلس أمناء الجامعة البريطانية.

 

وعقد موراتينوس اجتماعًا مع الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة، والبروفيسور ليزلى كروكسفورد نائب رئيس الجامعة الأول للتعلم والتدريس، والدكتورة ودودة بدران عميد كلية العلوم السياسية والاقتصاد وإدارة الأعمال، والسفير الدكتور محمود كارم مدير مركز مصر ودراسات الشرق الأوسط بالجامعة. وناقش اللقاء إمكانية فتح قنوات تعاون بين الجامعة البريطانية فى مصر وملتقى الجامعات فى إسبانيا الذى يشارك فيه الضيف.

 

وتناول اللقاء اقتراح توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للجامعات فى إسبانيا إسهاما من موراتينوس فى إدخال اللغة الإسبانية ضمن مقررات كلية الآداب، وإنشاء قسم للسياحة وعلوم الفندقة التى تتميز بها إسبانيا، كما عبر موراتينوس عن ضرورة التعاون العلمى والأكاديمى بين الجامعة البريطانية ومراكز الأبحاث الإسبانية فى علوم المياه ومواجهة الشح المائى حول العالم.

 

وألقى موراتينوس محاضرة بارزة لطلاب العلوم السياسية بعنوان "هل لا يزال العرب يعتبرون أوروبا حليفا استراتيجيا؟" حيث أشار إلى العلاقة التاريخية بين الشرق الأوسط والعالم العربى وأوروبا، وأهمية فهم التاريخ فى تفسير المواقف الحالية والدبلوماسية التى تشهد صعودا وهبوطا عبر التاريخ، مسلطاً الضوء على المساهمات الإسلامية فى أوروبا.

 

وأضاف موراتينوس أن مستقبل العلاقات العربية والأوروبية، جزء لا يتجزأ ولا يمكن إضعافه أو فصله، مطالبًا بالعمل معا من أجل سياسة ومصالح خارجية موحدة تخدم المصالح المشتركة فى مختلف الجوانب سواء فى المجالات الاجتماعية والاقتصادية أو على المستوى الأمنى. وأعرب موراتينوس عن سعادته بتلقى الأسئلة من الطلاب الذين أبدوا اهتماما كبيرا بموضوع المحاضرة.


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