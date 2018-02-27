ننشر أماكن ومواعيد القوافل التعليمية لطلاب الثانوية والإعدادية ببنى سويف

ننشر أماكن ومواعيد القوافل التعليمية لطلاب الثانوية والإعدادية ببنى سويفالثلاثاء، 27 فبراير 2018 12:35 م
محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى
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أعلن محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، عن انطلاق القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة والإعدادية، في جميع المواد الدراسية يومي الخميس والجمعة القادمين، الموافقين الأول والثانى من مارس القادمن وذلك بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة .
وأضاف "حسام "، فى بيان له اليوم، أنه سوف تنفذ القوافل لطلاب الثانوية العامة بقسميها الأدبى والعلمى، في 3 قاعات بأماكن مختلفة بمدينة بنى سويف، هى " النادي الاجتماعي- نادي الادارة المحلية - الصالة المغطاة ، بكورنيش النيل"، أما طلاب الإعدادية فتحددت لهم قاعة مدرسة سان مارك بجوار مطرانية بنى سويف .
وأشار حسام، إلى تولى مجموعة من مستشاري المواد الدراسية بالوزارة، تدريس المواد المختلفة لطلاب الثانوية العامة والإعدادية، لافتا إلى نقل طلاب مدارس الإدارات الست التعليمية باتوبيسات خاصة إلى القاعات التى تم اختيارها لتنفيذ القوافل .
جدول اسماء المحاضرين ومواعيد واماكن القوافل التعليمية
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