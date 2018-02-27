نائب وزير خارجية روسيا: عرفات رمز نضال الفلسطينيين ولايزال حيا فى وجدانهم

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أكد ميخائيل بوجدانوف، نائب وزير الخارجية الروسى، ممثل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لعملية السلام فى الشرق الأوسط، أن ياسر عرفات، كرس حياته للنضال من أجل حقوق الشعب الفلسطينى وأصبح رمزا لنضال هذا الشعب ووحدته ، ولا يزال حيّا فى وجدان الفلسطينيين.

وأعرب بوجدانوف - فى كلمة روسيا التى ألقاها اليوم فى افتتاح الاجتماع الحادى عشر لمجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات، الذى عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية - عن بالغ شكره لمؤسسة عرفات على دعوته للاجتماع ومنحه عضوية شرفية فى المؤسسة، وقال إن هذا الموقف من قبل المؤسسة يعبر عن تقدير عال للسياسة الروسية فى الشرق الاوسط، وأكد دعم بلاده للتسوية الشاملة والدائمة، معربا عن أمله فى آن يحقق الفلسطينيون مطالبهم بمساعدة الأطراف المعنية بإقامة دولة فلسطينية عبر تسوية سلمية كما كان يريد عرفات.

من جانبه، أشاد ميجيل موارتينوس، وزير خارجية أسبانيا الأسبق، بالزعيم الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، وقال إننا نتطلع لتحقيق السلام العادل فى هذا الجزء من العالم وسوف ننجح فى النهاية، وقال موراتينوس، إنه حين استقال من منصبه كمبعوث الاتحاد الأوروبى لعملية السلام أكد أنه لن يتخلى عن التزامه بالسلام وحقوق الشعب الفلسطينى.

وأضاف أن عرفات لم يفقد الأمل يوما بإقامة دولة فلسطينية فكان قائدا لشعبه ومفاوض من أجل السلام، وكشف عن أن زهوة ابنة الزعيم الفلسطينى الراحل ياسر عرفات طالبة لديه تدرس الدبلوماسية وهى طالبة ماهرة، واختتم كلمته، إن عرفات جزءا من التاريخ ولكن لابد أن لا يفهم خطأ أنه ينتمى للماضي، بل إنه لمستقبل وحاضر الشعب الفلسطينى".