ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة







دمياط - عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة،بينما غادر سفينتا حاويات و5 سفن بضائع عامة،وبذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة ، بالإضافة إلى 14 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأعلنت هيئة ميناء دمياط فى بيان لها مغادرة القطار رقم 2435 والقطار رقم 2481 بحمولة إجمالية 2628 طن قمح ، كما غادر 109 سيارة نقل محملة بـ 4801 طن قمح ،وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 93923 طنا ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 12390 طنا .

كما استقبل الميناء قطار محمل بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم ردم مواسير الغاز في قاع البحروشملت حركة الصادر من الميناء 11660 طن يوريا و1450 طن ملح وإعادة تصدير 1400 طن كسب فول صويا .

وفي سياق متصل تواصل الكراكة مكه أعمال صيانة الممر الملاحي للميناء ، حيث قامت حتى اليوم بتكريك كمية 485276 متر مكعب ، وذلك حفاظا على سلامة وأمان السفن بعد النوات الأخيرة التى تعرض لها الميناء .