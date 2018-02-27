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"مياه الإسكندرية": جارى إصلاح ماسورة "غيط العنب" وإعادة فتح المياه

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 11:48 م
"مياه الإسكندرية": جارى إصلاح ماسورة "غيط العنب" وإعادة فتح المياه كسر ماسورة المياه





الإسكندرية جاكلين منير
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أكد المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الإسكندرية، أنه جارى إصلاح الكسر فى ماسورة رئيسية قد تعرضت للكسر مساء اليوم، بمنطقة غيط العنب غرب الإسكندرية.

 

وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه فور تلقى البلاغ تحرك فريق كامل إلى موقع الكسر، وجارى حاليًا العمل على إصلاحه وإعادة فتح المياه وعودتها مرة أخرى بعد الإصلاح.

 

كانت منطقة غيط العنب  التابعة لحى غرب الإسكندرية، قد شهدت مساء اليوم غرق شارع اللبان الرئيسى، ووصول المياه إلى مدخل المنازل بعد ارتفاع منسوبها بالشارع، وذلك بسبب كسر ماسورة مياه أدى إلى  تعطل حركة السير والمرور، وطالب الأهالى بسرعة تدخل المسئولين وإصلاح الكسر.

 

 


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