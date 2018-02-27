مقتل 9 عناصر من داعش وإصابة 13 آخرين فى هجوم مسلح بأفغانستان







كابول (أ ش أ)

تصدت القوات الأفغانية لهجوم مسلح واسع النطاق، شنه إرهابيو داعش فى إقليم جوزجان بشمال البلاد، أسفر عن مقتل وإصابة 22 من الإرهابيين.

وأوضح الجيش الأفغانى أن فيلق شاهين رقم 209 التابع للجيش الوطنى الأفغانى، اليوم الثلاثاء، نجح فى صد هجوم كبير شنه مسلحون ينتمون لتنظيم داعش الإرهابى فى إقليم جوزجان بشمال البلاد، ما أسفر عن مقتل وإصابة 22 مسلحا.

وأضاف الجيش، حسبما نقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، أن مجموعة كبيرة من داعش شنت هجومًا واسع النطاق فى منطقة دارزاب، غير أن قوات الأمن الأفغانية صدت الهجوم بكفاءة.

وذكر أن الهجوم استهدف نقاطا تابعة لقوات الأمن وقوات الدفاع الوطنى الأفغانية، ما أسفر عن مقتل تسعة مسلحين وإصابة 13 آخرين.

ولم يذكر الفيلق إن كانت هناك خسائر بشرية فى صفوفه، كما لم تعلق التنظيمات الإرهابية المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية على هذه الأنباء.