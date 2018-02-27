video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 فبراير 2018 01:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 9 عناصر من داعش وإصابة 13 آخرين فى هجوم مسلح بأفغانستان

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 11:11 ص
مقتل 9 عناصر من داعش وإصابة 13 آخرين فى هجوم مسلح بأفغانستان الشرطة الأفغانية ـ صورة أرشيفية





كابول (أ ش أ)
إضافة تعليق

تصدت القوات الأفغانية لهجوم مسلح واسع النطاق، شنه إرهابيو داعش فى إقليم جوزجان بشمال البلاد، أسفر عن مقتل وإصابة 22 من الإرهابيين.

وأوضح الجيش الأفغانى أن فيلق شاهين رقم 209 التابع للجيش الوطنى الأفغانى، اليوم الثلاثاء، نجح فى صد هجوم كبير شنه مسلحون ينتمون لتنظيم داعش الإرهابى فى إقليم جوزجان بشمال البلاد، ما أسفر عن مقتل وإصابة 22 مسلحا.

وأضاف الجيش، حسبما نقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، أن مجموعة كبيرة من داعش شنت هجومًا واسع النطاق فى منطقة دارزاب، غير أن قوات الأمن الأفغانية صدت الهجوم بكفاءة.

وذكر أن الهجوم استهدف نقاطا تابعة لقوات الأمن وقوات الدفاع الوطنى الأفغانية، ما أسفر عن مقتل تسعة مسلحين وإصابة 13 آخرين.

ولم يذكر الفيلق إن كانت هناك خسائر بشرية فى صفوفه، كما لم تعلق التنظيمات الإرهابية المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية على هذه الأنباء.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مقتل 18 جنديا فى هجوم لطالبان على قاعدة عسكرية غرب أفغانستان

مقتل وإصابة 10 مسلحين من طالبان شمال أفغانستان

مقتل وإصابة 28 مسلحا فى غارات جوية جنوب أفغانستان وغربها

افغانستان

اخبار العالم

داعش

هجوم مسلح

القوات الافغانيه



لا تفوتك
ننشر نص البيان الثانى عشر للقوات المسلحة للعملية الشاملة سيناء 2018

ننشر نص البيان الثانى عشر للقوات المسلحة للعملية الشاملة سيناء 2018

سعد الجمال: ظهور "زبيدة" مع عمرو أديب يكشف تآمر الـBBC على مصر

سعد الجمال: ظهور "زبيدة" مع عمرو أديب يكشف تآمر الـBBC على مصر

فيديو.. القوات المسلحة فى بيانها الـ"12" للعملية سيناء 2018 ..تدمير 20 هدفا للعناصر الإرهابية.. وإحباط محاولة انتحارية لاستهداف القوات.. والقضاء على 11 تكفيريا شديدى الخطورة.. واستشهاد ضابط صف ومجندين

فيديو.. القوات المسلحة فى بيانها الـ"12" للعملية سيناء 2018 ..تدمير 20 هدفا للعناصر الإرهابية.. وإحباط محاولة انتحارية لاستهداف القوات.. والقضاء على 11 تكفيريا شديدى الخطورة.. واستشهاد ضابط صف ومجندين

حسم الجدول النهائى للثانوية العامة خلال أيام.. مصادر: ترحيل "الجبر" و"الهندسة الفراغية" ليختبرها الطلاب بعد إجازة عيد الفطر.. التعليم: الكلمة الأخيرة لاتحاد الطلاب.. ويؤكد: نناقش معهم ترتيب المواد خلال أيام

حسم الجدول النهائى للثانوية العامة خلال أيام.. مصادر: ترحيل "الجبر" و"الهندسة الفراغية" ليختبرها الطلاب بعد إجازة عيد الفطر.. التعليم: الكلمة الأخيرة لاتحاد الطلاب.. ويؤكد: نناقش معهم ترتيب المواد خلال أيام

صور.. أنغام بفستان أسود من توقيع مصممة الأزياء السعودية Honayda Serafi

صور.. أنغام بفستان أسود من توقيع مصممة الأزياء السعودية Honayda Serafi

الأهلى يطرح 2500 تذكرة لمباراة مونانا.. والموحدة بـ50 جنيها

الأهلى يطرح 2500 تذكرة لمباراة مونانا.. والموحدة بـ50 جنيها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة