مقتل 30 حوثيا فى غارات للتحالف العربى على محافظة الجوف اليمنية

مقتل 30 حوثيا فى غارات للتحالف العربى على محافظة الجوف اليمنيةالثلاثاء، 27 فبراير 2018 10:33 م
اليمن
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قتل 30 مسلحا من ميليشيات الحوثى فى غارات للتحالف العربى استهدفت تجمعا للمسلحين فى محافظة الجوف الواقعة فى الجزء الشمالى الشرقى من العاصمة اليمنية صنعاء.
ذكرت ذلك قناة سكاى نيوز بالعربية الليلة، مشيرة إلى أن الغارات التى شنها التحالف أدت ايضا إلى تدمير مركبات عسكرية تابعة للحوثى.
وكانت مقاتلات التحالف العربى قد قصفت فجر اليوم الثلاثاء تجمعات للمليشيات الحوثية فى مديرية المتون بمحافظة الجوف استهدفت تجمعات وآليات المليشيات فى مزرعة العيزرى شمالى مديرية المتون وأسفرت عن تدمير عدد من الآليات التابعة للمليشيات ومصرع من كان على متنها.
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