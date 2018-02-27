مقتل وإصابة 11 شخصا فى كمين لحركة طالبان شمال أفغانستان

مقتل وإصابة 11 شخصا فى كمين لحركة طالبان شمال أفغانستانالثلاثاء، 27 فبراير 2018 11:59 م
الجيش الأفغانى
أ ش أ
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أعلنت الحكومة المحلية الأفغانية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل خمسة عناصر من قوات الانتفاضة الشعبية الموالية للحكومة الأفغانية، كما أصيب ستة آخرون من بينهم أحد قادة الانتفاضة بإقليم فارياب بشمال أفغانستان فى حوادث منفصلة.
وقال رئيس مجلس الإقليم محمد طاهر رحمانى فى تصريحات لوكالة أنباء "بجفاك" الأفغانية، إنه قتل ثلاثة أشخاص من الانتفاضة وأصيب أربعة آخرون من بينهم أحد قادة الانتفاضة بحى خوجة سبزبوش فى كمين لحركة طالبان .
بينما قتل العنصران الآخران من الانتفاضة وأصيب اثنان آخران بحى باشتونكوت وحى ألمار.
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