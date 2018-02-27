مقتل مسئول بارز وشرطى فى ولاية "جيريرو" المكسيكية







مكسيكو سيتى(أ ش أ)

أعلنت السلطات المكسيكية مقتل المسئول المحلى البارز دولسى ريباجا بيدرو، والذى ينتمى إلى الحزب الثورى المؤسساتى الحاكم، وذلك فى ولاية "جيريرو" الجنوبية.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن مكتب المدعى العام فى ولاية "جيريرو" قوله "إن شرطيا قتل أيضا وتم العثور على الجثتين داخل شاحنة على طريق سريع خارج مدينة تشيلابا".

يشار إلى أن "تشيلابا" هى واحدة من المدن الأكثر عنفا فى المكسيك بسبب المعارك العنيفة بين اثنين من عصابات الإتجار فى المخدرات.. فيما تهدد أعمال العنف فى المكسيك الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها فى وقت واحد مع الانتخابات الرئاسية فى أول يوليو القادم.