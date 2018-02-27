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معظم بورصات الخليج تسجل أداء ضعيفا اليوم

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 09:15 م
معظم بورصات الخليج تسجل أداء ضعيفا اليوم بورصة - ارشيفية





رويترز
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سجلت معظم أسواق الأسهم الخليجية، أداء ضعيفا اليوم الثلاثاء، لكن سهم فودافون قطر قفز بالحد الأقصى اليومي البالغ 10% بفعل أنباء إيجابية من الشركة.

وكان سهم فودافون قطر، الأكثر تداولا في البورصة القطرية اليوم، بعدما قالت الشركة إن صافي الخسارة في تسعة أشهر تقلص 32 %، وإنه تم تمديد رخصتها 40 عاما وهو ما سيخفض بشكل حاد التكلفة السنوية لاستهلاك الدين.

وأضافت فودافون قطر، أنها تخطط لخفض أسهم رأس المال بنحو النصف، بينما ستبيع فودافون الأم حصتها في الشركة إلى مؤسسة قطر التي سترفع حصتها المباشرة وغير المباشرة في فودافون قطر إلى 50 % من 27.05 %.

لكن علامة فودافون ستظل في قطر في إطار اتفاق شراكة لفترة مبدئية خمس سنوات.

ورغم ذلك، انخفض مؤشر بورصة قطر 0.7 % مع تراجع سهم الملاحة القطرية 1.6 % ، بعدما سجلت الشركة انخفاضا بلغ 34 % في صافي الربح السنوي. وهبط سهم الكهرباء والماء القطرية 5% بعد انقضاء الحق في توزيعات الأرباح.

وتراجع سهم ازدان القابضة العقارية 2 في المئة مع قيام وكالة ستاندرد آند بورز بخفض تصنيف الشركة إلى BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة من BB مع نظرة مستقبلية سلبية.

ونزل المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.1 % مع تراجع أسهم عشرة بنوك من 12 عشر بنكا مدرجا. وشهدت أسهم القطاع المصرفي انخفاضا لثلاث جلسات متتالية لأسباب من بينها القلق بشأن قرار للسلطات بتحصيل المزيد من الزكاة من البنوك بأثر رجعي.

لكن سهم التصنيع الوطنية (تصنيع) قفز 9.9 % في أكبر حجم تداول له منذ مايو 2016، بعدما صعد صافي الربح السنوي للشركة إلى 716.2 مليون ريال (195.1 مليون دولار) من 101.4 مليون ريال.

 


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