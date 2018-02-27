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معارض روسى يتهم السلطات بتدبير "خطة" لسجنه يوم الانتخابات الرئاسية

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 06:58 م
معارض روسى يتهم السلطات بتدبير "خطة" لسجنه يوم الانتخابات الرئاسية اعتقال نافالنى- أرشيفية





أ ف ب
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اتهم المعارض السياسى الروسى اليكسى نافالنى، الثلاثاء، السلطات بأنها تدبر "خطة" لوضعه فى السجن يوم الانتخابات الرئاسية المقبلة التى منع من خوضها بموجب إدانه قضائية.

وينشط نافالنى (41 عاما) فى مكافحة الفساد وسعى إلى خوض الانتخابات الرئاسية فى مارس لكن السلطات منعته من الترشح بموجب إدانة قضائية مثيرة للجدل.

ويدعو نافالنى إلى مقاطعة الانتخابات المقررة فى 18 مارس.

وقالت المتحدثة باسم محكمة منطقة تيفرسكوى فى موسكو لوكالة فرانس برس إن "جلسة الاستماع بخصوص نافالنى تحددت فى 5 مارس" المقبل.

واعتقل نافالنى لوقت وجيز الأسبوع الفائت بسبب تنظيمه تظاهرة دون ترخيص فى 28 يناير الفائت، لكن افرج عنه.

وقد يواجه المعارض الشاب عقوبة السجن شهرا.

 


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