مصطفى بكرى: اختيار أحمد قطان وزيرا للشؤون الإفريقية بالسعودية تتويجا لإخلاصه







كتب محمد تهامى زكى

أكد مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن صدور الأمر الملكى باختيار السفير أحمد عبد العزيز قطان وزيرا للشؤون الإفريقية، هو تتويج لجهد السفير قطان وإخلاصه فى عمله.

وأضاف بكرى، عبر حسابه على تويتر: "صحيح أن كل من عرفوه من المصريين سيشعرون بخسارة كبيرة لرجل كان له دوره المتميز فى دعم العلاقة المصريه - السعوديه، إلا أن عطاء السفير سوف يستمر من خلال دوره الجديد".

واختتم بكرى تدويناته بالتحية للوزير القطان والشكر والعرفان على دوره وعطائه لمصر والسعودية على السواء.