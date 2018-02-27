video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 فبراير 2018 01:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مصطفى بكرى: اختيار أحمد قطان وزيرا للشؤون الإفريقية بالسعودية تتويجا لإخلاصه

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 12:00 ص
مصطفى بكرى: اختيار أحمد قطان وزيرا للشؤون الإفريقية بالسعودية تتويجا لإخلاصه السفير أحمد القطان





كتب محمد تهامى زكى
إضافة تعليق

أكد مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن صدور الأمر الملكى باختيار السفير أحمد عبد العزيز قطان وزيرا للشؤون الإفريقية، هو تتويج لجهد السفير قطان وإخلاصه فى عمله.

 

وأضاف بكرى، عبر حسابه على تويتر: "صحيح أن كل من عرفوه من المصريين سيشعرون بخسارة كبيرة لرجل كان له دوره المتميز فى دعم العلاقة المصريه - السعوديه، إلا أن عطاء السفير سوف يستمر من خلال دوره الجديد".

 

واختتم بكرى تدويناته بالتحية للوزير القطان والشكر والعرفان على دوره وعطائه لمصر والسعودية على السواء.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السفير أحمد قطان.. مهندس تطوير العلاقات السعودية المصرية

أوامر ملكية جديدة فى السعودية .. تعيين الأمير فهد بن تركى قائدا للقوات المشتركة.. أحمد قطان وزيرا لشئون الدول الأفريقية..تركى بن بندر قائدا لقوات الدفاع الجوية..وفياض بن حامد الرويلى رئيسا لهيئة الأركان العامة

احمد قطان

الشؤؤون الافريقية

امر ملكى

العاهل السعودى

السعودية

مصطفى بكرى



لا تفوتك
هيئة الاستعلامات: ظهور "زبيدة" يؤكد صحة تقريرنا الكاشف لأكاذيب مراسلة BBC

هيئة الاستعلامات: ظهور "زبيدة" يؤكد صحة تقريرنا الكاشف لأكاذيب مراسلة BBC

موسى مصطفى موسى: ثروتى 100 مليون جنيه وأنفقت الكثير على السياسة

موسى مصطفى موسى: ثروتى 100 مليون جنيه وأنفقت الكثير على السياسة

لو مش متابع.. أبرز مفاجآت المؤتمر العالمى للهواتف.. سامسونج تبهر العالم بجلاكسى S9.. ونوكيا تعيد إطلاق هاتفها الأسطورى "بنانا" .. وسونى تنافس أبل بسماعتها الجديدة .. ولينوفو تشارك بـ 5 أجهزة لاب توب

لو مش متابع.. أبرز مفاجآت المؤتمر العالمى للهواتف.. سامسونج تبهر العالم بجلاكسى S9.. ونوكيا تعيد إطلاق هاتفها الأسطورى "بنانا" .. وسونى تنافس أبل بسماعتها الجديدة .. ولينوفو تشارك بـ 5 أجهزة لاب توب

الممثل الأمريكى دانى جلوفر يمنح نفسه الجنسية المصرية خلال زيارته لأسوان.. استقبال حافل بالأغانى النوبية ومشروب الدوم والكركديه.. ويؤكد: أتمنى تجسيد دور رمسيس الثانى.. والمحافظ يهديه رأسى نفرتيتى وتوت عنخ أمون

الممثل الأمريكى دانى جلوفر يمنح نفسه الجنسية المصرية خلال زيارته لأسوان.. استقبال حافل بالأغانى النوبية ومشروب الدوم والكركديه.. ويؤكد: أتمنى تجسيد دور رمسيس الثانى.. والمحافظ يهديه رأسى نفرتيتى وتوت عنخ أمون

لأول مرة منذ 6 سنوات.. ديزنى تستخدم اللهجة المصرية فى أغانى فيلم "كوكو"

لأول مرة منذ 6 سنوات.. ديزنى تستخدم اللهجة المصرية فى أغانى فيلم "كوكو"

8 فوائد لـ"جوزة الطيب" تجعلها من أساسيات الطهى.. أبرزها تنشيط خلايا المخ

8 فوائد لـ"جوزة الطيب" تجعلها من أساسيات الطهى.. أبرزها تنشيط خلايا المخ

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة