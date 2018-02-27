مصرع مستشار بهيئة قضايا الدولة فى انقلاب سيارة على طريق سوهاج البحر الأحمر







سوهاج محمود مقبول

لقى مستشار بهيئة قضايا الدولة مصرعه، بينما أصيب شقيقه الذى يعمل معاونا لتنفيذ الأحكام بمحكمة الأسرة فى حادث انقلاب سيارة على طريق سوهاج البحر الأحمر عند نقطة الكيلو 60 اتجاه أسيوط.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى مساعد مدير الأمن للشرق يفيد بانقلاب سيارة بالطريق الصحراوي " سوهاج - البحر الأحمر " الكيلو 65 اتجاه أسيوط – دائرة مركز أخميم ووجود متوفى ومصاب.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الشرق، والرائد المزمل نافع وكيل الفرع، والرائد طارق أبوسديره رئيس مباحث المركز، والنقيب إبراهيم صقر معاون أول المباحث، أنه أثناء سير السيارة رقم ل ع ل 471 قيادة المستشار بهيئة قضايا الدولة ويقيم بناحية مزاتا شرق دائرة مركز دار السلام بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامى الأيسر مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث مصرع قائد السيارة وإصابة شقيقه معاون تنفيذ بمحكمة الأسرة بسوهاج ويقيم بذات الناحية " اشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالمخ والصدر وجرح قطعي بالرأس – الحالة العامة سيئة ".

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى والمصاب لمستشفي سوهاج الجامعى، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور والتحفظ على السيارة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 826 إدارى المركز لسنة 2018، وجارى العرض على النيابة العامة.