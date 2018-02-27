مستشار عرفات: لم أر شعباً يحب جيشه مثل المصريين







كتب إسلام جمال

أكد محمد رشيد، مستشار الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، إنه سافر لمشارق الأرض ومغاربها، إلا أنه لم ير جيشاً يحب شعبه مثل شعب مصر.

وقال رشيد، فى تغريده بثها عبر حسابه على "تويتر" :"سافرت لمشارق الأرض و مغاربها، من موسكو لواشنطن، من فيتنام لكندا، من بكين الى لندن، تحدثت لآلاف السياسيين و المفكرين و ناس عاديين في الشوارع، شاهدت و سمعت العجائب، لكني لم أرى شعبا يحب جيشه مثل شعب مصر، لأن الجندية المصرية تجربة عاشها كل مصري، و عاشتها العائلة المصرية بأكملها".