مستشار عرفات: لم أر شعباً يحب جيشه مثل المصريين

مستشار عرفات: لم أر شعباً يحب جيشه مثل المصريينالثلاثاء، 27 فبراير 2018 05:39 ص
محمد رشيد مستشار عرفات
كتب إسلام جمال
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أكد محمد رشيد، مستشار الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، إنه سافر لمشارق الأرض ومغاربها، إلا أنه لم ير جيشاً يحب شعبه مثل شعب مصر.
وقال رشيد، فى تغريده بثها عبر حسابه على "تويتر" :"سافرت لمشارق الأرض و مغاربها، من موسكو لواشنطن، من فيتنام لكندا، من بكين الى لندن، تحدثت لآلاف السياسيين و المفكرين و ناس عاديين في الشوارع، شاهدت و سمعت العجائب، لكني لم أرى شعبا يحب جيشه مثل شعب مصر، لأن الجندية المصرية تجربة عاشها كل مصري، و عاشتها العائلة المصرية بأكملها".
مستشار عرفات
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مش مهم.
و الذين آمنوا أشد حباً لله.
فوق.