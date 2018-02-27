محكمة فى كمبوديا تأمر بمصادرة مقر حزب الإنقاذ المعارض

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أمرت محكمة فى كمبوديا بمصادرة مقر حزب المعارضة السابق فى البلاد، والذى تم حله فى نوفمبر الماضى بعد صدور حكم قضائى بتورطه فى محاولة الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء هون سين.

ونقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن محامى "هون سين"، قوله، إن المحكمة أمرت بمصادرة مقر حزب الإنقاذ الوطنى الكمبودى، بعدما فشل زعيم الحزب السابق سام رينسى، فى تنفيذ حكم قضائى يلزمه بدفع مليون دولار كتعويض عن قيامه بتشويه سمعة هون سن، علما بأن رينسى هو مالك المقر، وكان "هون سين"، وصف حركة الإنقاذ الوطنية الكمبودية، التى أسسها رينسى، بالمنظمة الإرهابية.