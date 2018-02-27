محكمة تشيكية تفرج عن الزعيم الكردى السورى صالح مسلم رغم طلب تركيا تسلمه

محكمة تشيكية تفرج عن الزعيم الكردى السورى صالح مسلم رغم طلب تركيا تسلمهالثلاثاء، 27 فبراير 2018 12:47 م
شرطة التشيك
رويترز
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أطلقت محكمة تشيكية الثلاثاء سراح القيادى السورى الكردى البارز صالح مسلم الذى اعتقل السبت تنفيذا لمذكرة توقيف صادرة بحقه من تركيا حيث يواجه اتهامات بالإرهاب، وفقا لما أفاد محاميه.
وقال المحامى ميروسلاف كروتينا للصحافيين "أطلق القاضى سراح موكلى"، موضحا أن مسلم تعهد التعاون مع جميع اجراءات تسليمه التى طالبت بها أنقرة.
وكان مسلم يشغل منصب الرئيس المشارك لحزب الاتحاد الديمقراطي السورى وهو الحزب الرئيسى فى الائتلاف الذى يدير مناطق الإدارة الذاتية الكردية في شمال سوريا. واعتقل في براج في مطلع الأسبوع بناء على طلب من تركيا التي تتهمه بتهم قتل وتقويض وحدة الدولة.
وقال المحامى للصحفيين إن موكله تعهد للمحكمة بألا يعرقل أي إجراءات مقبلة.
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عدد الردود 0
بواسطة:
ahmed
ضربة قاسية
ضربة قاسية لديكتاتور انقرة 😜