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محافظ سوهاج يشهد اجتماع الجامعة ويوافق على إنشاء مركز للتدريب

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 08:00 م
محافظ سوهاج يشهد اجتماع الجامعة ويوافق على إنشاء مركز للتدريب محافظ سوهاج





سوهاج – عمرو خلف
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شهد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج اجتماع مجلس جامعة سوهاج فى جلسته الأخيرة المنعقدة، برئاسة الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة اليوم ، وتمت الموافقة على اقتراح مجلس شئون التعليم والطلاب على تعديل الدلالات الرقمية والرمزية للدرجات والتقديرات، التى يحصل عليها الطالب بكلية الحقوق بهدف تحقيق الفائدة والهدف من التقييم بالنقاط ، والموافقة على اقتراح مجلس شئون التعليم والطلاب ،بأن تتم امتحانات جميع الطلاب المكفوفين وضعاف البصر بالجامعة بما فى ذلك طلبة الدراسات العليا على أجهزة الحاسب الالى بدون مرافق بمركز نور البصيرة بالجامعة ،ابتداء من العام الجامعى 2018/2019 ، كما تم الموافقة على إنشاء مركز للتدريب ،يهدف إلى تقديم خدمات واستشارات إدارية، وذلك بعد اتخاذ جميع الاجراءات القانونية لإتمام الاعتماد من الجهات المختصة.

  كما وافق المجلس على عرض مشروع اعتماد اللائحة المالية لمركز التطوير المهنى ،طبقا لأحكام المادة 307 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

 ووافق المجلس على عقد بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بسوهاج، يهدف الى تقديم اطار عام للدلالة على الاتصال والتعاون المستمر بين الطرفين وتبادل البيانات والمعلومات والقيام باعمال مشتركة لها فوائد ومصالح للطرفين ،مع تقديم المساعدات الممكنة بينهما والمشاركة فى تنظيم اللقاءات والتدريبات والتجمعات والمؤتمرات الخاصة بفرص التطوير المتنوعة ،وتبادل المعرفة فى مجالات الاهتمام المشترك .

 وعلى جانب تعيينات وترقيات أعضاء هيئة التدريس، وافق المجلس على ترقية عدد المدرسين المساعدين إلى مدرس ، وعدد من المدرسين الى الاستاذ مساعد ، والى استاذ بجميع الكليات بالاضافة الى منح عدد من الدارسين شهادة الدبلومات والماجستير عن الرسائل العلمية.


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