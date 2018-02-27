محافظ دمياط : افتتاح ثلاث مدارس بدمياط بتكلفة 17 مليون جنيه قريباً

محافظ دمياط : افتتاح ثلاث مدارس بدمياط بتكلفة 17 مليون جنيه قريباًالثلاثاء، 27 فبراير 2018 11:42 ص
الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى
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بحث الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، مع المهندسة جيهان حسين مديرة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بدمياط،افتتاح ثلاث مدارس بدمياط خلال الفترة المقبلة، بتكلفه تتجاوز 17 مليون جنيه،بواقع 47 فصل.
وتتضمن الافتتاحات، افتتاح مدرسة البصارطة الابتدائية المشتركة "انشاء جديد"، تتكون من دور ارضي و4 دور علوي بواقع 16 فصل،ومدرسة الامام مالك الابتدائية بدمياط "انشاء جديد" تتكون من دور أرضى وأربعة دور علوى بواقع 16فصل، ومدرسة السوالم الإعدادية الثانوية المشتركه بقرية السوالم اداره ميت ابو غالب "احلال كلي"، و تتكون من دور ارضي واربعه دور علوي باجمالى 15فصل .
كما تقدم المحافظ، بخالص الشكر والتقدير للواء يسري سالم رئيس الهيئة العامة للابنية التعليمية، لدعمه الدائم لإنشاء مدارس جديدة بالمحافظة، والجهد الغير مسبوق من المهندسة جيهان للانتهاء من أعمال الإنشاء على أكمل وجه.
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