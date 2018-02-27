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محافظ بورسعيد: اعتماد 10 مليارات جنيه لتأهيل 8 مستشفيات

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 12:19 ص
محافظ بورسعيد: اعتماد 10 مليارات جنيه لتأهيل 8 مستشفيات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد





كتب محمد شرقاوى
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قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن الدولة المصرية الوحيدة بالعالم تحارب الإرهاب بكل الجبهات، مضيفًا أنه يعمل على بث الروح الوطنية فى صفوف أطفال المدارس، مؤكدًا أنه تم اعتماد  10 مليارات جنيه رصدتها الدولة لتأهيل وتجهيز 8 مستشفيات و48 وحدة صحية لتطبيق قانون التأمين الصحى الجديد، والذى يستفاد من هذه المنظومة الأكثر فقرة.

 

وأضاف الغضبان، خلال حواره ببرنامج برنامج "الطريق إلى الاتحادية"، المذاع عبر فضائية "on live"، أن اكتشاف حقل ظهر يعتبر مكافئة "ربانية" للشعب المصرى، مؤكدًا أنه جارى العمل بمدينة بورسعيد الجديدة شرق القناة بسيناء، مشيرًا إلى أن مدينة بورسعيد خالية تمامًا من العشوائيات.

 

وتابع محافظ بورسعيد: "المصريون يعملون كخلية نحل 24 ساعة شرق القناة، مؤكدًا أنه تم إنشاء 4 أنفاق وتسهل عمل المستثمرين بالمحافظة". 


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