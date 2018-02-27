محافظ القاهرة: إزالة 689 كشك مخالف من إجمالى 1153

محافظ القاهرة: إزالة 689 كشك مخالف من إجمالى 1153الثلاثاء، 27 فبراير 2018 05:14 م
المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
أعلن المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أنه تم حتى الآن إزالة 689 "كشك" من إجمالى 1153 كشك غير مرخص تم حصرهم بأحياء القاهرة، وذلك تمهيدا لتنفيذ المنظومة الجديدة الأكشاك، مشددا على رؤساء أحياء القاهرة، استكمال ازالة الأكشاك المخالفة بشوارع العاصمة، والمقامة بدون ترخيص.
وأكد محافظ القاهرة، فى تصريحات له، أنه تم حصر 33577 محلا ملتزم بتركيب الكاميرات من إجمالي 51096 محلا تم حصرهم بعدد 745 شارع بالقاهرة، مطالبا رؤساء الأحياء بسرعة إستكمال تركيب الكاميرات الداخلية والخارجية بالمحلات نظراً لأهميتها فى متابعة الحوادث الإجرامية والإرهاب.
إضافة تعليق
بعد الإطاحة بنائب رئيس وزراء استراليا بسبب "السكرتيرة".. نزوات كتبت سطر النهاية فى تاريخ الساسة.. كلينتون ومونيكا الأشهر.. برلسكونى وروبى فضيحة تربك الطليان.. وموشيه كتساف تاريخ من الجنس الحرام
"الموت فى لعبة".. تطبيقات الحوت الأزرق والبوكيمون تسبب الوفاة.. استشارى طب نفسى: ألعاب الكمبيوتر تؤثر على مخ الطفل وقد تعرضه للإصابة بالصرع خصوصا فى حالة وجود الاستعداد الجينى للمرض
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة