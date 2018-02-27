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محافظ القاهرة: إزالة 689 كشك مخالف من إجمالى 1153

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 05:14 م
محافظ القاهرة: إزالة 689 كشك مخالف من إجمالى 1153 المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة





كتب سيد الخلفاوى
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أعلن المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أنه تم حتى الآن إزالة 689 "كشك" من إجمالى 1153 كشك غير مرخص تم حصرهم بأحياء القاهرة، وذلك تمهيدا لتنفيذ المنظومة الجديدة الأكشاك، مشددا على رؤساء أحياء القاهرة، استكمال ازالة الأكشاك المخالفة بشوارع العاصمة، والمقامة بدون ترخيص.
 
 
وأكد محافظ القاهرة، فى تصريحات له، أنه تم حصر 33577 محلا ملتزم بتركيب الكاميرات من إجمالي 51096 محلا تم حصرهم بعدد 745 شارع بالقاهرة، مطالبا رؤساء الأحياء بسرعة إستكمال تركيب الكاميرات الداخلية والخارجية بالمحلات نظراً لأهميتها فى متابعة الحوادث الإجرامية والإرهاب.
 

 


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