محافظ الغربية يطلق اسم الشهيد محمد هاني لاشين على مدرسة ثانوية بكفر الزيات

محافظ الغربية يطلق اسم الشهيد محمد هاني لاشين على مدرسة ثانوية بكفر الزياتالثلاثاء، 27 فبراير 2018 09:44 م
محافظ الغربية يؤدي واجب العزاء لاسرة الشهيد
الغربيه أحمد زيادة
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قرر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية إطلاق إسم الشهيد ملازم أول محمد هاني لاشين على المدرسة الثانوية العسكرية بنين بكفر الزيات .
جاء ذلك خلال تقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد بالسرادق المقام بمدينة كفر الزيات محتسباً الشهيد مع الشهداء الأبرار في جنات النعيم .
وأكد محافظ الغربية أن شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة في سبيل الدفاع عن الوطن وحفظ أمنه وإستقراره هم فخر وشرف لكل المصريين.
رافق المحافظ النائب صلاح الحصاوي والدكتور عثمان شعلان رئيس مركز ومدينة كفر الزيات وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.
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