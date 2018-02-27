محافظ الشرقية يذبح عجلا ويوزعه على عمال الديوان







الشرقية - إيمان مهنى

قام اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية بإهداء العمال الأقل دخلاً بديوان عام المحافظة، لحوماً طازجة وبطاطين لتوزع عليهم ، وذلك في إطار مد مظلة الحماية الإجتماعية للفئات الأقل دخلاً من العاملين كمساعدة لأسرهم لتوفير حياه كريمة لهم وللمساهمة في تحسين مستوى معيشتهم .

وأكد المحافظ فى بيان له ، على ضرورة تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني لتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي ومد مظلة الحماية الاجتماعية، مشيدًا بمبادرات الجمعيات الأهلية بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" للوصول للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية .

وكان محافظ الشرقية قد شهد بنفسه إجراءات الذبح وتوزيع اللحوم على العمال الأقل دخلاً بالديوان العام ، وتم توزيع اللحوم طبقا للكشوف التي تم إعدادها بمعرفة إدارة الشئون المالية والإدارية بالديوان العام لإستهداف العاملين الأقل دخلاً ، وللمساهمة في محاربة جشع التجار وإرتفاع الأسعار ومحاربة محتكري المواد الغذائية.

ومن جانبهم أبدى العمال سعادتهم للفته الطيبه والتي قام بها محافظ الشرقية بإهدائهم لحوماً طازجة وبطاطين كمساعدة لهم ولأسرهم مقدمين له .