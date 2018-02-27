محافظ الدقهلية: ضبط 73.225 طن أرز تموينى مدعم منتهى الصلاحية







الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، ضبط 73.225 طن أرز تمويني مدعم (أرز هندى) منتهى الصلاحية، بأحد مضارب الأرز بقرية التمد الحجر بمركز السنبلاوين.

جاءت تصريحات المحافظ، بعد الاطلاع على التقرير المقدم من العقيد عبد الحميد الصيرفي، مدير ادارة مباحث التموين، بشأن نتائج حملة المرور والتفتيش المفاجئ لشرطة التموين بالقرية المذكورة بمركز السنبلاوين، بناء على المعلومات والتحريات السرية لرجال مباحث التموين بالمنطقة والتى أسفرت عن المضبوطات المشار اليها من كميات الأرز التموينى المنتهى الصلاحية.

وأوضح المحافظ أن مدير المضرب مهندس زراعي قام بتجميع الكميات المشار اليها من الأرز الفاسد بغرض إعادة تدويرها وتعبئتها في شكائر جديدة وتدوين تواريخ انتاج وصلاحية سارية بما يستهدف الاتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة والاستفادة من فارق السعر المدعم والاستيلاء على المال العام بالمخالفة لأحكام القانون والإضرار بالصالح العام وحياة المواطنين.

ووجه الشعراوى، رئيس مباحث التموين، بالتحفظ على الكميات المضبوطة وإحالة الواقعة للنيابة العامة لإعمال شئونها ومتابعة تصرفات النيابة فى هذا الشأن وتم تحرير المحضر رقم 111 جنح مركز السنبلاوين لسنة 2018.

وثمن المحافظ، جهود رجال مباحث التموين المتميزة فى ضبط الأسواق بكافة المجالات، مؤكداً على أهمية التوسع فى حملات مباحث التموين بنطاق المحافظة، للتصدى لمكافحة كافة ظواهر الغش التجارى والعمل على ضبط الأسواق ومتابعة السلع المدعمة وضبط كافة حالات التلاعب حتى يتم وصول الدعم لمستحقيه، مشدداً على تطبيق القانون بكل الحزم والحسم لردع المخالفين وحماية المستهلك وتأمين وحماية الاقتصاد القومى، فضلا عن الحفاظ على صحه وحياه المواطنين.