محافظ البحر الأحمر يتفقد الخدمات الأمنية بكمائن الغردقة

محافظ البحر الأحمر يتفقد الخدمات الأمنية بكمائن الغردقةالثلاثاء، 27 فبراير 2018 12:20 م
المحافظ يتفقد كمين المطار
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تفقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر ، اليوم، الخدمات الأمنية بكمائن الغردقة، بدائها بتفقد كمين المطار جنوب مدينة الغردقة، لمتابعة الحالة الامنية بالكمين.
وأكد محافظ البحر الأحمر،على الخدمات الأمنية بالكمين على ضرورة اليقظة التامة والتعامل بيد من حديد تجاه جميع الخارجين عن القانون، مشيدا بالدور البارز لقوات الجيش والشرطة فى حفظ الامن والامان بالمحافظة الساحلية .
كما تفقد محافظ البحر الأحمر،اليوم الخدمات الأمنية بكمين الأحياء شمال مدينة الغردقة لمتابعة الحالة الأمنية به .
وhستكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال رفع وكفاءه التطوير بالطريق الدائرى بالغردقة، مؤكدا على سرعة الأنتهاء من أعمال التطوير بالطريق ، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الأعمال هو خدمة المواطنين وتيسير الحركة المرورية بالطريق.
كما أكد المحافظ ،على مراعاة الالتزام بمعايير الكفاءة والجودة العالية حتي يتم الاستفادة من تلك الأعمال أطول مدة ممكنة .
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