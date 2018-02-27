محافظ البحر الأحمر يتفقد الخدمات الأمنية بكمائن الغردقة







البحر الأحمر - عماد عرفة

تفقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر ، اليوم، الخدمات الأمنية بكمائن الغردقة، بدائها بتفقد كمين المطار جنوب مدينة الغردقة، لمتابعة الحالة الامنية بالكمين.

وأكد محافظ البحر الأحمر،على الخدمات الأمنية بالكمين على ضرورة اليقظة التامة والتعامل بيد من حديد تجاه جميع الخارجين عن القانون، مشيدا بالدور البارز لقوات الجيش والشرطة فى حفظ الامن والامان بالمحافظة الساحلية .

كما تفقد محافظ البحر الأحمر،اليوم الخدمات الأمنية بكمين الأحياء شمال مدينة الغردقة لمتابعة الحالة الأمنية به .