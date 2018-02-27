محافظ الإسماعيلية يغلق 9 منشآت طبية غير حكومية لمخالفتها للقانون







الإسماعيلية – جمال حراجى

أصدر اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، القرار رقم 119 لسنة 2018 بالغلق الإداري لـ 9 منشآت طبية غير حكومية، وذلك لوجود مخالفات قانونية رصدتها ادارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان بالمحافظة.

وكشف بيان صادر من محفظة الإسماعيلية، اليوم،أن ادارة العلاج الحر رصدت عددا من المخالفات والسلبيات، والتى تم إدراجها بمحاضر إثبات الحالة المؤرخة فى 3 و 20 و 28 ديسمبر الماضى، و منها عيادة الدكتور محمد صبحى بكر تخصص نساء وتوليد، والكائنة أمام كوبرى القصاصين، بمخالفتها لعدم وجود ترخيص مكانى، كما تم شمل الغلق الإدارى عيادة الدكتور شعبان عبد القادر السيد تخصص أطفال بمدينة القصاصين، لعدم وجود ترخيص مكان، ولا يوجد مكافحة عدوى ولا يتم التخلص من النفايات، و كذلك عيادة الدكتور محمود أحمد جنيد تخصص أسنان، الكائنة بشارع البحر بفايد، لعدم وجود ترخيص مكانى مغلق داخل العيادة، وعدم إتباع أساليب مكافحة العدوى و عدم فصل النفايات، وعيادة الدكتورة يسرية رشاد ياسمين، تخصص تنظيم اسرة، والكائنة بشارع أحمد عرابي تل البلد، وذلك لعدم وجود ترخيص مكانى ولا يوجد عقد نفايات، ووجود فرن حرارى و عدم وجود اتوكلاف.

و مل قرار الغلق الإدارى، معمل البروج للتحاليل الطبية الكائن بمدينة القصاصين أمام كوبرى القصاصين، لعدم وجود ترخيص مكانى، وعدم إتباع سياسة مكافحة العدوى، ومعمل المستقبل للتحاليل الطبية الكائن بشارع أحمد عرابى تل البلد، حيث ان المعمل غير مرخص، ولا يوجد عقد نفايات للمعمل و عدم وجود طبيب بالمعمل، ووجود فنى معمل فقط.

ومن جهة أخرى، أصدر المحافظ القرار 131 لسنة 2018 بالغلق الإدارى، لعيادة الدكتور قطب السيد محمد الكائنة بشارع شبين الكوم، لعدم وجود ترخيص مكانى، وكذلك الغلق الادارى لمركز الدكتور نصر عطوان تخصص ولادة الكائن بشارع المعاهدة، وذلك لوجود غرفة تعقيم غير مطابقة للمعايير، ووجود أدوية بغرفة العمليات منتهية الصلاحية منذ سنة 2014، وجناح العمليات غير مطابق ومعايير مكافحة العدوى غير مطابقة، و معمل المركز غير مرخص، ووجود 2 سرير عمليات داخل غرفة واحدة بدون فاصل بينهما، وكذلك غرفة النفايات غير مطابقة ولا يوجد فصل للنفايات، والغلق الادارى لعيادة الدكتور محمد أحمد ادم، والدكتورة أمنية الحسيني السيد، ببرأيمن القصاصين الجديدة، لعدم وجود ترخيص مكانى، على أن تبدأ الجهات المسئولة فى تنفيذ قرار الغلق اعتبارا من لحظة صدوره، و لحين تلافى المخالفات من الجهات المذكورة لإعادة فتحها مرة أخرى.

وفى سياق أخر، أصدر محافظ الإسماعيلية قرارا رقم 123، بتشكيل مجلس ادارة جمعية العاشر من رمضان التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضى، بعد إجراء الانتخابات الخاصة بمجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية، والتى أسفرت عن فوز كل من خالد حسين على احمد الجداوى، وجمال رمضان سالم سالم، و حسين السيد حسين فرحان، وأحمد محمد محمود نصر، و خالد محمد إبراهيم موسى حلاوة، وعبدالله غانم طلب عودة، وأسامة السعيد محمد فراج، بعضوية مجلس الإدارة.

كما تضمن القرار، عددا من الأعضاء الاحتياطيين فى حال تعذر أحد أعضاء مجلس الإدارة عن القيام بمهامه، وهم محمد حافظ محمد عوض، وماهر دهشان احمد حسين، وعودة إبراهيم عودة موسى، ونصر محمد مسلم، و السيد محمد حميد سليمان، و سمير سعد الدين عبد الغفار، وعبد الرحمن محمد إسماعيل، و مصطفى على محمود الباز، وحلمي السيد محمد سكر.