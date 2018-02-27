محافظ أسيوط ورئيس الجامعة يشهدان الاحتفال بتخريج الدفعة الـ 51 من طلاب الطب







أسيوط - محمود عجمى

شهد الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط ،اليوم الثلاثاء ،حفل عيد الخريجين الـ 51 من طلاب كلية الطب بقاعة النيل بالجامعة ، وذلك بحضور المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط ، والدكتور محمد محمد عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور أحمد المنشاوي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية ، والدكتور محمد جمال الدين نقيب أطباء أسيوط ، بالإضافة إلى كوكبة من وكلاء كلية الطب وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وحشد كبير من الخريجين والخريجات وأولياء أمورهم .

وأكد المهندس ياسر الدسوقي علي أهمية الدور الراقي الذي يلمسه المجتمع في ظل تواجد الجامعة المتميز ومشاركتها الفاعلة في كافة مجالات التنمية , وخاصةً كلية الطب التي تؤدي رسالة كبيرة وهامة تتمثل في محاور عديدة أبرزها الالتزام بتوفير مستوى متميز فى التعليم والتدريب الطبى والارتقاء بالبحث العلمى , وإعداد الكوادر البشرية من الأطباء الأكفاء والمتميزين , وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لكافة مجتمع الصعيد من خلال مستشفياتها الجامعية ، وذلك إلي جانب تواجدها المتميز في المحافل العلمية الإقليمية والعالمية ، موجهاً االتحية إلى الخريجين والخريجات من أبناء كلية الطب وهنأهم بدخولهم إلى خضم العمل الطبي .

ومن جانبه أشار رئيس الجامعة إلي حرص جامعة أسيوط الدائم منذ إنشاء كلية الطب منذ 50 عاماً علي توفير كافة الأسس اللازمة لإرساء عملية تعليمية وبحثية متقدمة تعمل علي دعم وتطوير منظومة صحية متكاملة داخل مستشفيات جامعة أسيوط ومراكزها المتخصصة في شتي المجالات ، وهو ما انعكس أثره فيما احتلته من مكانة مرموقة تصدرت خلالها المركز الأول علي مستوي صعيد مصر، متمنياً لكافة الخريجين المزيد من التوفيق والسداد وأن يكون حسن الأداء والمهارة الطبية هي أدواتهم في العمل مع الحفاظ علي ضمير إنساني وأخلاقي يراعي مصلحة المريض ويعمل علي تخفيف آلامه .

وأعرب الدكتور أحمد المنشاوي عن سعادته البالغة للمشاركة في عيد الخريجين لهذا العام والاحتفال بتخريج هذه الكوكبة الجديدة من الأطباء المؤهلين للقيام بواجبهم الإنساني والوطنى ، داعياً إياهم للمزيد من العمل والجهد والتحصيل العلمي ومواكبة كافة المستجدات العلمية الحديثة استعداداً لدخولهم للحياة العملية ، ومتمنياً لهم مزيداً من النجاح والتقدم والتفوق .

وهنأ الدكتور محمد محمود فتح الله وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب هذه الثروة الوطنية الغالية التي يمثلها هذا الجيل الجديد من شباب الأطباء من الذين نالوا هذه المكانة الرفيعة وأصبحوا قادرين علي ممارسة مهنتهم السامية ، كما وجه الشكر إلى أولياء أمور الطلاب وذويهم لجهودهم المضنية ودعمهم لأبنائهم طوال سنوات الدراسة ، ومتمنياً لهم مزيداً من الانطلاق نحو الأمام لمستقبل أفضل والارتقاء بمنظومة العمل الطبي كافةً .

وفى ختام الحفل أدّي الخريجين والخريجات الجدد من الأطباء لأداء قسم أبقراط الطبي إيذاناً ببدء مزاولتهم المهنة ، كما تمّ تكريم أوائل الخريجين من الحاصلين على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف وهم : دينا عاطف محمد مصطفى ، عبد الرحمن عاطف علي عوض ، إسراء علي عبد الرجال علي ، دينا خالد مصطفى محمد ، إسراء ناجح آدم إبراهيم ، أماني رجب عبد المجيد عبد الحي ، هبة الله محمد طارق عبد المنعم ، أسماء سعدي محمد حفني ، خلود محمد عمر إبراهيم سالم ، و ديفيد منير كمال إبراهيم .



محافظ أسيوط ورئيس الجامعة يشهدان الاحتفال بتخريج الدفعة



محافظ أسيوط ورئيس الجامعة يشهدان الاحتفال بتخريج الدفعة



محافظ أسيوط ورئيس الجامعة يشهدان الاحتفال بتخريج الدفعة



محافظ أسيوط ورئيس الجامعة يشهدان الاحتفال بتخريج الدفعة



محافظ أسيوط ورئيس الجامعة يشهدان الاحتفال بتخريج الدفعة



محافظ أسيوط ورئيس الجامعة يشهدان الاحتفال بتخريج الدفعة



محافظ أسيوط ورئيس الجامعة يشهدان الاحتفال بتخريج الدفعة