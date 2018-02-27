محافظ أسوان: مهرجان أفلام المرأة تتويج لتحويل المحافظة عاصمة الثقافة الإفريقية







أسوان – عبد الله صلاح

أكد اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، أن تنظيم فعاليات مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة يتواكب مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى أسوان عاصمةً الاقتصاد والثقافة الإفريقية، وسط ما تتمتع به هذه المحافظة العريقة من الثروات الطبيعية والمقومات الأثرية والسياحية المتنوعة يضيف زخماً فنياً وثقافياً لسلسلة الأنشطة والجهود التنفيذية المبذولة.

جاء ذلك خلال حفل ختام مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته الثانية، والتى تحمل اسم المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد، فى الفترة من 20 إلى 26 فبراير الجارى، بمشاركة كوكبة لامعة من نجوم ونجمات السينما المصرية والعربية والأجنبية، وفى مقدمتهم الفنان الأمريكى العالمى دانى جلوفر والمناضلة جميلة بوحيرد ضيفا شرف المهرجان، وبالإضافة إلى الكتاب والنقاد والإعلاميين والصحفيين، فضلاً عن السينارست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان.

وأضاف محافظ أسوان، أن المحافظة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للابتكار والتجديد المستمر فى تنظيم مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دوراته المقبلة، وذلك إيماناً بأهمية الأعمال السينمائية ودرها الفعال للمساهمة فى مد جسور التواصل وتبادل الثقافات بين مختلف شعوب العالم، مقدماً شكره وتقديره للجنة المنظمة للمهرجان تحت إشراف السيناريست محمد عبد الخالق نظراً لجهودهم المخلصة لإنجاح هذه الدورة من هذا المهرجان السينمائى المميز والذى يعد علامة بارزة وإضافة هامة للخريطة الثقافية والسياحية فى أسوان.

ومن جانبه، أشار السيناريست محمد عبد الخالق، إلى أن المهرجان على مدار أسبوع شهد الكثير من العروض السينمائية والأفلام المختلفة ، بالإضافة إلى تنظيم العديد من ورش العمل المتخصصة فى صناعة الأفلام والرسوم المتحركة والتى شهدت مشاركة متميزة من الشباب الأسوانى ، علاوة على تنظيم العديد من المسابقات الفنية ومنها مسابقة أفضل فيلم طويل ومسابقة أفضل فيلم قصير، بالإضافة إلى أفضل فيلم روائى قصير، والتى شهدت جميعها منافسة قوية بين مجموعة متميزة من الأفلام الأجنبية والعربية والمصرية.

واختتمت فعاليات الحفل بقيام محافظ أسوان بتكريم الفنان العالمى دانى جلوفر، بجانب تكريم ثلاثة من صانعات السينما وهن المخرجة عطيات الأبنودى، والمنتجة ماريان خورى بجانب مصممة الملابس ناهد نصر الله، علاوة على الإعلان عن أسماء الأفلام الفائزة مختلف المسابقات التى شهدها المهرجان.



جانب من حفل الختام



مدير المهرجان



كلمة مدير المهرجان



توزيع جوائز المهرجان



دانى جلوفر وزوجته إيلينا



ختام المهرجان



توزيع جوائز المهرجان



السيناريست محمد عبد الخالق



جانب من التكريم



توزيع جوائز المهرجان



لحظة تكريم الممثل الأمريكى دانى جلوفر



جانب من حفل الختام



كلمة الممثل العالمى دانى جلوفر



وصول دانى جلوفر للحفل برفقة زوجته



فقرة موسيقية



كبار شخصيات حضور المهرجان



توزيع جوائز المهرجان



عقب توزيع جوائز المهرجان



جميلة بوحيرد خلال حفل الختام



تكريم أعمال المهرجان



محافظ أسوان يكرم دانى جلوفر



محافظ أسوان خلال حفل التكريم



عقب توزيع جوائز المهرجان



دانى جلوفر خلال حفل الختام



جلوفر يصل حفل الختام برفقة زوجته



السيناريست محمد عبد الخالق



محافظ أسوان ورئيس المهرجان ومديره



جانب من الحضور



جانب من الحضور



عقب توزيع جوائز المهرجان



توزيع جوائز المهرجان



توزيع جوائز المهرجان



تكريم المهرجان للمشاركين



جانب من الحضور



محافظ أسوان وجميلة بوحيرد ودانى جلوفر



توزيع جوائز المهرجان



دانى جلوفر يكرم مخرجة أحد الأفلام



جانب من حفل الختام



توزيع جوائز المهرجان