مجموعة البركة المصرفية والأمم المتحدة توقعان مذكرة للعمل المشترك







كتب- أحمد يعقوب

تم توقيع مذكرة للعمل المشترك بين مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب والأمم المتحدة الأسبوع الماضى والتي بدورها تهدف للعمل معا في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما فى ذلك تعزيز أهداف التنمية المستدامة وجدول أعمال التنمية 2030. فبالتنسيق مع أصحاب المصلحة الآخرين سيتعاون الموقعون فى تنفيذ الأنشطة ذات الاهتمام المشترك.

حضر التوقيع عدنان أحمد يوسف، الرئيس التنفيذى لمجموعة البركة المصرفية، وأمين الشرقاوى، المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، والدكتور على عدنان يوسف، النائب الأول للرئيس ورئيس الاستدامة والمسئولية الاجتماعية.

وتحدد مذكرة التعاون عددا من الأنشطة التي تدعم خطة التنمية 2030 وأهداف التنمية المستدامة. ففى عام 2016 أطلقت مجموعة البركة المصرفية تقرير المسئولية الاجتماعية لعام 2015، بالإضافة إلى أهداف البركة للأعوام 2016-2020 التي ترتبط بأهداف التنمية المستدامة، مما جعل مجموعة البركة واحدة من أوائل المؤسسات المالية العالمية التى تحقق تقدما نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبناء على علاقة القيم المشتركة القائمة ستقوم الأمم المتحدة مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى بتسهيل العمل من أجل تحقيق الأهداف المشتركة.