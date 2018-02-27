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مجلس الوزراء العراقى: 22 ديسمبر القادم موعد انتخابات مجالس المحافظات

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 11:47 م
مجلس الوزراء العراقى: 22 ديسمبر القادم موعد انتخابات مجالس المحافظات حيدر العبادى





أ ش أ
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صوت مجلس الوزراء العراقى على تحديد الـ22 من ديسمبر القادم موعدا لانتخابات مجالس المحافظات.

وقال المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء فى بيان، أوردته قناة (السومرية نيوز) ليل الثلاثاء، إن مجلس الوزراء عقد اليوم جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادى صوت على مشروع تعليمات تشكيلات هيئة المنافذ الحدودية ومهامها.


وأضاف البيان أن المجلس صوت أيضا على تشكيل لجنة وزارية من وزراء الدفاع والتعليم العالى والثقافة والموارد المائية لضمان تنفيذ الإجراءات الحكومية المطلوبة لإنجاح الانتخابات وسلامتها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 347 لسنة 2017، وتقدم اللجنة تقاريرها إلى رئيس مجلس الوزراء للبت بما يراه مناسبا.


وتشهد الساحة السياسية العراقية تشكيل تحالفات مختلفة استعدادا للانتخابات البرلمانية المقررة فى 12 مايو 2018 وقرر رئيس الوزراء حيدر العبادى ونورى المالكى نائب رئيس الجمهورية الدخول بتحالفات منفصلة.


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حيدر العبادى

العراق

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