"مجلس الصيادلة" يعقد اجتماعًا اليوم مع رؤساء الفرعيات لبحث حل أزمة النقابة







كتبت آية دعبس

قال الدكتور أحمد أبو دومة، المتحدث باسم نقابة الصيادلة، إنه من المقرر أن يتم عقد اجتماع لمجلس النقابة العامة، مع عددا من رؤساء النقابات الفرعية للصيادلة بالمحافظات، اليوم الثلاثاء، لبحث تقريب وجهات النظر بين الدكتور محيى عبيد النقيب العام، ومجلس النقابة.

وأضاف أبو دومة، لـ"اليوم السابع"، أن المبادرة التى أعلن مجلس النقابة عن قبولها، والتى يتبناها عددا من رموز المهنة، وتقدم بها لمجلس النقابة الدكتور محمد الشيخ بصفته نقيب صيادلة القاهرة، لم يرد الدكتور محى عبيد عليها، بينما أعلن تأييده لمبادرة صادرة عن عددا من ممثلى النقابات الفرعية، والتى أعقبها بيان من نسبة كبيرة من النقباء الفرعيين، والمنسوب لهم ذلك البيان، ليأكدوا أن ما ورد به ليس ما تم الاتفاق عليه.

وكانت نقابة صيادلة القاهرة، قد أعلنت عن تبنيها لمبادرة لحل أزمة النقابة العامة، والانقسام الذى تشهده بين مجلس النقابة والنقيب، والتى نصت على أن يعلن الدكتور محيى عبيد إلغاء الجمعية العمومية غير العادية، والتى دعا لها، بجانب إلغاء المجلس عموميته أيضا، ويتم الدعوة لعقد عمومية فى موعد جديد، وأن يتعهد المجلس بتوفير كل ما يلزم لإنجاح هذه الجمعية، والنظر فى إعداد مشروع لائحة إدارية داخلية جديدة تنظم العمل داخل النقابة العامة، وتحدد صلاحيات النقيب وهيئة المكتب، خلال شهر.

كما تتضمن المبادرة أيضا، النظر فى جميع قرارات مجلس النقابة السابقة، والمتعلقة بإحالة الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة إلى التحقيق، وإيقافه حتى إنتهاء التحقيقات، وفى حالة الموافقة على قرارات المجلس، يعتبر هذا موافقة الجمعية العمومية الموحدة على الإحالة، وفى حالة رفض العمومية يتم إلغاء القرارات واعتبارها معدومة الأثر.