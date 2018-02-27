مادورو يترشح رسميا للانتخابات الرئاسية فى فنزويلا

مادورو يترشح رسميا للانتخابات الرئاسية فى فنزويلاالثلاثاء، 27 فبراير 2018 11:00 م
نيكولاس مادورو
أ ف ب
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قدم الرئيس الاشتراكى نيكولاس مادورو الثلاثاء ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية المبكرة فى فنزويلا فى 22 أبريل والتى ستقاطعها المعارضة.
وقال مادورو خلال تقديم ملفه الى رئيسة المجلس الوطنى الانتخابى تيبيساى لوسينا بحسب ما نقل التلفزيون "هذه خطة الوطن حتى العام 2025 والتى تقضى بتعزيز ارث قائدنا المحبوب هوغو تشافيز نحو الازدهار الاقتصادى".
وقبيل ذلك، توجه مادورو بقميصه الأحمر التقليدى الى ضريح تشافيز الذى حكم فنزويلا بين 1999 و2013.
وقال الناشط فى الحزب الحاكم هيكتور كاديناس لوكالة فرانس برس "سننتخبه مجددا، مع بطاقة التصويت سنحل المشاكل التى نعانيها".
واستغل مادورو انقسام المعارضة ليحدد موعد الانتخابات الرئاسية فى 22 أبريل بعدما كانت مقررة نهاية العام.
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