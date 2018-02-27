مؤتمر "مستقبل وطن" ببنى سويف: السيسى رجل المرحلة وندعمه لاستكمال الإنجازات







بنى سويف :هانى فتحى

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة بنى سويف، مساء اليوم الثلاثاء، وبالتعاون مع حملة كلنا من أجل مصر، مؤتمرا شعبيا بمركز شباب قرية الميمون التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية وبحضور الآلاف من أهالى القرية والقرى المجاورة.

جاء ذلك بحضور وائل محفوظ آمين عام حزب مستقبل وطن بالمحافظة، الدكتور شريف عبد المنعم آمين عام حملة كلنا معاك من أجل مصر، النائب بدوى النويشى عضو مجلس النواب عن دائرة مركز الواسطى، وعدد من أعضاء حملة كلنا معاك من أجل مصر، وحزب مستقبل وطن.

وقال النائب بدوى النويشى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى رجل المرحلة بعد تحقيق الأمن والأمان فى البلاد، والإصلاحات التى شهادتها البلاد، داعيا أهالى القرية للنزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

وأوضح وائل محفوظ، أمين عام حزب مستقبل وطن ببنى سويف،:" إننا فى أكبر قرية تعداد على مستوى الجمهورية، قرية الميمون هتقول وراك ياريس فى الإنجازات والمشروعات، الرئيس بدأ فى 11 ألف مشروع علشان نقوله إحنا معاك يا سيسى من أجل مصر فالإنجازات التى حدثت فى 4 سنوات لم تحدث منذ 30 عاما، بالإضافة لعلاج مليون ونصف المليون من المصريين فيروس سى".

وأضاف محفوظ، خلال كلمته بمؤتمر دعم الرئيس السيسى، أن انتصار الرئيس فى 30 يونيو لإرادة الشعب لم يكن من أجل المنصب، بل من أجل المصريين البسطاء، موجها بضرورة دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لأنه زعيم استطاع أ ن يجعل مصر دولة قوية تنافس بالشكل الذى يليق بمكانتها.



مؤتمر حزب مستقبل وطن فى بنى سويف



جانب من المؤتمر



جانب من المؤتمر



حشود فى المؤتمر