لافروف: سأزور بغداد عقب الاتفاق على مقر السفارة الروسية الجديد

لافروف: سأزور بغداد عقب الاتفاق على مقر السفارة الروسية الجديدالثلاثاء، 27 فبراير 2018 11:15 ص
لافروف وزير الخارجية الروسى
موسكو(أ ش أ)
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أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اليوم الثلاثاء، خلال لقائه نظيره العراقى إبراهيم الجعفرى فى موسكو، أنه سيزور العراق بعد الاتفاق على المقر الجديد للسفارة الروسية فى بغداد.
ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن الجعفرى قوله إن الوزيرين بحثا فى العاصمة موسكو، "سير العلاقات الثنائية بين بغداد وموسكو، والسبل الكفيلة بتعميق التعاون المشترك فى المجالات كافة".
وأضاف الجعفرى أن العلاقات الثنائية، شهدت تطورا ملحوظا فى الفترة الماضية، وحققت إنجازات على مستوى مصالح البلدين، موضحا أن فرص الاستثمار أمام الشركات الروسية واسعة ومفتوحة للعمل فى العراق.
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