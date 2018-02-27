كوريا الشمالية ترسل رياضيين لأولمبياد ذوى الاحتياجات الخاصة فى الجنوب

كوريا الشمالية ترسل رياضيين لأولمبياد ذوى الاحتياجات الخاصة فى الجنوبالثلاثاء، 27 فبراير 2018 11:52 ص
الاولمبياد 2018
رويترز
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قالت وكالة بونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إن كوريا الشمالية تعتزم إرسال رياضيين للمنافسة فى دورة الألعاب الأولمبية لذوى الاحتياجات الخاصة فى كوريا الجنوبية الشهر المقبل بعد مشاركتها فى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التى اختتمت يوم الأحد.
واجتمع مسؤولون من الكوريتين، اليوم الثلاثاء، فى قرية على الحدود المحصنة لبحث الإجراءات اللوجيستية لدورة الألعاب الأولمبية لذوى الاحتياجات الخاصة التى تبدأ فى السابع من مارس آذار.
ويرى زعماء كوريا الجنوبية مشاركة بيونجيانج فى الدورة ضرورية للحد من التوترات فى شبه الجزيرة الكورية وربما تقود إلى مفاوضات دبلوماسية بشأن البرنامج النووى لكوريا الشمالية.
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