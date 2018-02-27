video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 فبراير 2018 01:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كوريا الشمالية ترسل رياضيين لأولمبياد ذوى الاحتياجات الخاصة فى الجنوب

الثلاثاء، 27 فبراير 2018 11:52 ص
كوريا الشمالية ترسل رياضيين لأولمبياد ذوى الاحتياجات الخاصة فى الجنوب الاولمبياد 2018





رويترز
إضافة تعليق

قالت وكالة بونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إن كوريا الشمالية تعتزم إرسال رياضيين للمنافسة فى دورة الألعاب الأولمبية لذوى الاحتياجات الخاصة فى كوريا الجنوبية الشهر المقبل بعد مشاركتها فى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التى اختتمت يوم الأحد.

واجتمع مسؤولون من الكوريتين، اليوم الثلاثاء، فى قرية على الحدود المحصنة لبحث الإجراءات اللوجيستية لدورة الألعاب الأولمبية لذوى الاحتياجات الخاصة التى تبدأ فى السابع من مارس آذار.

ويرى زعماء كوريا الجنوبية مشاركة بيونجيانج فى الدورة ضرورية للحد من التوترات فى شبه الجزيرة الكورية وربما تقود إلى مفاوضات دبلوماسية بشأن البرنامج النووى لكوريا الشمالية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الألعاب النارية تزين حفل ختام الأولمبياد الشتوية.. صور

لقطات لا تفوتك من دورة الأولمبياد الشتوية.. فيديو وصور

ختام مبهر للأولمبياد الشتوية بكوريا الجنوبية إلى اللقاء فى عام 2022

واشنطن بوست: هجمات إلكترونية روسية خلال الأولمبياد الشتوى

صور.. حسناوات كوريا الشمالية تغادرن الشطر الجنوبى عقب انتهاء الأولمبياد

الكرملين: حصيلة الميداليات تظهر أن روسيا نجحت فى الأولمبياد الشتوى

اخبار عالميه

عالم

اخبار العالم اليوم

الاولمبياد

كوريا الجنوبيه

الشماليه



لا تفوتك
ننشر نص البيان الثانى عشر للقوات المسلحة للعملية الشاملة سيناء 2018

ننشر نص البيان الثانى عشر للقوات المسلحة للعملية الشاملة سيناء 2018

سعد الجمال: ظهور "زبيدة" مع عمرو أديب يكشف تآمر الـBBC على مصر

سعد الجمال: ظهور "زبيدة" مع عمرو أديب يكشف تآمر الـBBC على مصر

فيديو.. القوات المسلحة فى بيانها الـ"12" للعملية سيناء 2018 ..تدمير 20 هدفا للعناصر الإرهابية.. وإحباط محاولة انتحارية لاستهداف القوات.. والقضاء على 11 تكفيريا شديدى الخطورة.. واستشهاد ضابط صف ومجندين

فيديو.. القوات المسلحة فى بيانها الـ"12" للعملية سيناء 2018 ..تدمير 20 هدفا للعناصر الإرهابية.. وإحباط محاولة انتحارية لاستهداف القوات.. والقضاء على 11 تكفيريا شديدى الخطورة.. واستشهاد ضابط صف ومجندين

حسم الجدول النهائى للثانوية العامة خلال أيام.. مصادر: ترحيل "الجبر" و"الهندسة الفراغية" ليختبرها الطلاب بعد إجازة عيد الفطر.. التعليم: الكلمة الأخيرة لاتحاد الطلاب.. ويؤكد: نناقش معهم ترتيب المواد خلال أيام

حسم الجدول النهائى للثانوية العامة خلال أيام.. مصادر: ترحيل "الجبر" و"الهندسة الفراغية" ليختبرها الطلاب بعد إجازة عيد الفطر.. التعليم: الكلمة الأخيرة لاتحاد الطلاب.. ويؤكد: نناقش معهم ترتيب المواد خلال أيام

صور.. أنغام بفستان أسود من توقيع مصممة الأزياء السعودية Honayda Serafi

صور.. أنغام بفستان أسود من توقيع مصممة الأزياء السعودية Honayda Serafi

الأهلى يطرح 2500 تذكرة لمباراة مونانا.. والموحدة بـ50 جنيها

الأهلى يطرح 2500 تذكرة لمباراة مونانا.. والموحدة بـ50 جنيها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة